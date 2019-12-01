搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣阿里山賓館前的4棵染井吉野櫻花群是全台海拔最高、最老的百歲櫻花群，每逢櫻花季都會率先開花，因此與阿里山工作站前的染井吉野櫻被稱為「櫻后」、「櫻王」，但近幾年櫻后的開花狀況不佳，有樹醫研判可能是受到菌種感染，阿里山賓館本月6日至8日將邀請專家舉辦復育論壇，共同討論治療對策。

阿里山賓館表示，本周將邀請國發會前副主委曾旭正、林業試驗所博士董景生，以及南藝大國際長陳泓易等專家，舉辦「阿里山地方創生與森林保種復育論壇」由專家們共同討論治療染井吉野櫻樹的相關對策。

阿里山賓館表示，這4棵染井吉野櫻樹是1912年為迎接日本總督而提早一年移植，至今已有108歲，在工作人員發現僅有這區的染井吉野櫻有開花不佳狀況之後，林務局及阿里山賓館請了幾位樹醫前往檢查，樹醫表示，可能這些樹因為樹齡較大、抵抗力差、且所在海拔較低，容易受真菌或腐菌傳染生病。

樹醫建議透過斷根、養根讓根系復壯，但診治情況不佳，阿里山賓館決定向外求援，且為避免生病的染井吉野櫻樹受太強硬的治療而病況加重，阿里山賓館採用較溫和的方式，先移除長期壓住櫻花樹根部的石板，讓根部能透氣透水，並增強覆土養分與透氣透水性。