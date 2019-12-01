保育有成 台南水雉大調查數量創新高

2019-12-01 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



水雉生態教育園區今天與台南市野鳥學會合作，進行大台南水雉數量調查，共計有1741隻，其中，在官田區就有1466隻，數量再創新高，讓保育人員興奮不已。

這次共動員79人分成三組投入水雉數量調查，共在官田、六甲、柳營、下營、新營、鹽水歸仁等12個行政區發現水雉蹤跡，在歸仁區長榮大學附近一處菱角田發現有29隻，比去年發現僅個位數大幅增加。

「在官田某菱角田就有300多隻！」水雉生態教育園區主任李文珍說，水雉大調查邁入第五年，數量自２０１６年破千後，過去幾年數量都逾千，但去年數量較前年少186隻，引起保育人士關切；這次普查後增加至1741隻，可說一掃陰霾；尤其在官田在一處菱角田，發現超過300隻水雉群聚，壯觀的場面，讓參與調查的鳥友都相當興奮。

台南市野鳥學會會理事長潘致遠呼籲，鄉親們要好好珍惜這特殊的菱角產業地景與水雉形成的生態地景，而每年水雉大調查，來自全國各地鳥友齊聚一堂，努力將一隻隻水雉找出來，從20多年前不到50隻，到現在有1700隻以上，這需要靠著一塊塊優良的農地，加上菱角產業才能達成。