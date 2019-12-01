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台南民族路「多那之」熄燈 當地高租金曝光

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06聯合報 記者謝進盛／即時報導

地方殷盼多年終於成真；台南市公共自行車（T-Bike）租賃點將首度跨越溪北地區，明年將在新營區設立4處據點。

台南市公共自行車（T-Bike）從民國105年8月營運，3年來租賃點集中在溪南的原台南市區，縣區以南科周遭善化、新市、永康及人口稠密處仁德、歸仁區為主。目前共有61租賃點，其中，台南火車站利用率最高，長期坐穩第一名，每月利用逾7萬人次。

而溪北地區因人口相對少，迄今仍掛蛋，地方大聲疾呼拒絕「邊緣化」，公共自行車據點也被檢視為相關指標之一。經不斷爭取，近日終於傳出好消息。

據知，市府新一波將增設15處租賃公共自行車據點中，新營區將有新營火車站、美術園區、新營高中、天鵝湖公園共4點，預計明年啟用。全市人口最多永康區也新增永康火車站、平實公園兩站，歸仁區將增設歸仁區公所，其餘落腳在原市區安平、東區、北區如漁光島、市立圖書館、市立醫院等處。

「新營真的有需求！」多次疾呼「拒絕溪北邊緣化」的市議員蔡育輝說，多年來爭取，這次市府終於聽見在地的心聲；他認為，新營區是台南市府兩大行政中心之一，但縣市合併後長期被漠視為單一「區」看待，對大新營地區鄉親來說，相當不公平。

蔡育輝認為，市府在資源配置上仍有努力空間；以T-Bike設置來看，包括後壁菁寮、小南海、鹽水月津港、東山175線咖啡公路都有相關設置潛力，這次要肯定市長黃偉哲有傾聽到在地心聲，他將再度爭取，也盼市府重新省思市政資源分配老問題。

首度跨進溪北，台南T-Bike新營將添4處租賃點，圖為善化高中租賃點。記者謝進盛...
首度跨進溪北，台南T-Bike新營將添4處租賃點，圖為善化高中租賃點。記者謝進盛／攝影
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自行車火車站南海

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