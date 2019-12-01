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嘉縣立委參選人拚創意 競選周邊小物搶人氣

2019-12-01 16:00聯合報 記者黃晴雯／即時報導

嘉義縣立委選舉熱鬧滾滾，各競選團隊除了勤掃街拜票外，為吸引民眾目光，也掀起販售競選周邊小物的風潮。海區國民黨參選人王啟澧對戰民進黨現任立委蔡易餘，王啟澧日前在臉書粉絲專頁上公告「勇將包」正式在線上銷售，盼以創意、Q版的公仔造型贏得選民認同。

山區的無黨籍參選人林國慶為迎戰民進黨立委陳明文，日前也推出起義T-shirt及「明文牌」小行李箱存錢筒，存錢筒主打以「每個皮箱都是存錢筒，幫你存下人生第一筆300萬」，暗指立委陳明文，成功製造話題，吸引網友目光。

王啟澧表示，勇將包，以中華民國國旗為設計元素，用圖騰方式呈現，象徵著中華民國兼容並蓄的精神。勇將包為組合商品，內含環保帆布袋、馬克杯、吸水杯墊、勇將茶包組，一組售價1000元，主打商品實惠又實用。

王啟澧位在水上鄉的聯合競選總部，現場擺設大型的Q版韓國瑜及王啟澧人物看板，提供民眾作為拍照打卡的道具，他也曾在粉絲專頁推出民眾與看板合影後，至貼文下方留言「庶民總統韓國瑜、勇將成功王啟澧」並上傳照片，標記三名朋友後，依序送出前送自製LINE貼圖給前30名留言的民眾，此方式也帶動人氣，吸引不少民眾拍照、留言。

王啟澧臉書粉絲專頁日前推出與競選總部的公仔合影送LINE貼圖活動。圖／取自王啟澧...
王啟澧臉書粉絲專頁日前推出與競選總部的公仔合影送LINE貼圖活動。圖／取自王啟澧粉絲專頁
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王啟澧在嘉義縣水上鄉的聯合競選總部，設有Q版的人物看板，提供民眾拍照。記者黃晴雯...
王啟澧在嘉義縣水上鄉的聯合競選總部，設有Q版的人物看板，提供民眾拍照。記者黃晴雯／攝影
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王啟澧在臉書粉絲專頁上公告「勇將包」正式在線上銷售。圖／取自王啟澧粉絲專頁
王啟澧在臉書粉絲專頁上公告「勇將包」正式在線上銷售。圖／取自王啟澧粉絲專頁
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韓國瑜陳明文2020選舉嘉義縣立委2020選舉蔡易餘

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