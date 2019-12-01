嘉義市餐飲奧斯卡 195家業者獲優良

2019-12-01 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市政府衛生局今年委託崇仁醫護管理專科學校，邀集食品相關專家、學者與衛生局稽查員共組專業小組，完成300家次的餐飲業分級評核與追蹤，共計195家業者通過優良評核，可視為嘉義市餐飲業的「奧斯卡獎」殊榮。

嘉義市長黃敏惠今天上午在文化公園表揚業者，也表揚今年獲衛福部評選「金帽獎」的嘉義市廚師工會創會長郭家禎和耐斯王子飯店主廚陳建助，2人服務的餐飲業也獲獎。嘉市餐廳、飲料店、早餐店、飯店、百貨美食街等各類獲獎業者，也在現場讓民眾免費品嚐美食。

68歲郭家禎從35歲就開始投入餐飲業，現在除了作外燴，也有作以年菜為主的網路訂購服務。他說，廚師工會結合餐廳師傅與外燴廚師，他與工會都持著「取之於社會，用之於社會」的理念做事，印象最深刻的是921地震時，進入南投埔里地區震災協助工作長達21天，並長期投入社會弱勢團體義廚救濟。

陳建助則說，從事廚師職業已28年，獲獎更加重責任，會嚴格控管食安，讓消費者吃得開心又安心，金帽獎廚師比賽除了要求專業素質，還要持續終生學習，他也進修取得餐飲衛生安全碩士學位，並投入義廚行列。

黃敏惠說，今年通過評核的195家之中，優級123家、良級72家，透過有兩年有限期限的分級制度，評審老師以專業角度輔導業者，為把關食品安全，讓前來嘉義市遊玩的遊客與在地市民都能「歡喜呷、安心呷」。

崇仁醫護管理專科學校校長周立勳談到，學校10年前改制成專科後，首先成立的就是餐飲管理科，並朝向健康、衛生美食的方向，以健康服務產業為努力目標，並期許業者共同努力，讓「食安美食就在嘉義市」。

市府衛生局指出，嘉市也推出「食安寶典」手冊，最大特點在於列出餐飲店的食安漏洞，包含，環境衛生、食材儲存不當、交叉汙染、人員衛生，以及衛生教育不足等，是一本餐飲達人修行手冊。