西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



列屬縣定古蹟的雲林縣西螺鎮老大媽廣福宮今天進行董監事會改選，對立兩派對壘激烈，不僅因信徒代表資格爭議不休，對薄公堂，甚至在選前驚爆開槍、恐嚇，在野派今天開記者會抖黑帳、控暴力；在朝派則公開帳冊強調帳目透明，要對方別造謠生事。警方表示，「槍案」只是玩具槍，與選舉無關。

廣福宮老大媽建於清順治年間，是西螺歷史最久的主廟之一，今天進行第5屆董監事會改選，由百餘名信徒代表投票，不料，因朝野兩派對壘激烈，傳出選前爆發廟口「槍案」、鬥毆恐嚇等事件，導致這場宮廟選舉顯得格外緊張，為防意外，警方也加強戒護。

廟方前總幹事林煜喆和監事曾朝勤今天召開記者會，指控董事會帳目不清，留下一堆黑帳，甚至在選前驚傳開槍、鬥毆恐嚇等事件。西螺知名醬油公司老董座也是廟方監事的曾朝勤說，自幼廟邊長大，基於對廟深厚情感與使命，長期自願當志工出錢出力，不忍見廟務廢弛、遭人把持，帳目不清「讓老大媽蒙羞」，他不屑與這些人為伍，決定退出選舉，天理昭昭祈求老大媽明鑑。

林煜喆則說，連監事會都無法過目查帳，對方還運用關係把新增的26名信徒代表除名，新增代表認定還由法院審理中，他看不下廟務淪落至此才辭去總幹事，未來如法院判定新增信徒代表有效，他們不排除提出選舉無效之訴。

廣福宮董事長林勝雄出示帳本澄清帳目公開透明，「信徒、董監事可隨時查帳」他說，帳目均經董監事會議審查，每年信徒代表大會也會公開「指控全非事實！」

林勝雄表示，槍擊事件因發生在廟前，就被對方影射，其實與廟方完全無關。至於新增信徒代表，因會議紀錄遭竄改，為選舉公正，已呈雲林縣府備查，將26名信徒代表除名，目前案正訴訟中。