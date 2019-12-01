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台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市中山與民族路口的「多那之」咖啡烘焙店昨晚熄燈，不少人不捨，也有人在網路上發文認為附近商圈確實在崩壞中，憂心商圈東移，市中心的生意會愈來愈難做。

不少人可能都曾經過這家多那之，或曾經光顧過，由於地點相當好，加上整棟的外觀都是多那之的商標，相當顯眼，上個月底突然熄燈，不少人都覺得不捨，而昨晚店方特別營業到12點，讓民眾有機會惜別一番。

據店方表示，由於租約到期，將遷移到西門路與民族路圓環附近的舊寶美樓，目前仍在裝潢中，預計明年初才會開幕。

而據房東委託的出租業者表示，多那之該棟大樓在多那之搬移後，將整棟出租，租金48萬元，而全棟7樓，可用坪數約320坪，目前仍在招租中。

網友對於多那之撤離，認為可能是受租金漲價影響，但也有人認為不景氣之下，房東為何可以一直漲房租。

而也有網友對於當地商圈的發展感到憂心，表示南方公園結束後，商圈感覺好像愈來愈落沒，像是正興街、國華街，在商圈被炒熱之後，房租跟著漲價，不少店家只能落寞退場，憂心中山路與民族路商圈也會有相同的結果。

也有網友認為，隨著東區南紡購物中心附近的開發，台南市的商圈似乎有東移的趨勢，憂心未來市中心裡商業發展情況，還有網友擔心萬一租不出去，多那之民族店搬遷後，該棟大樓會不會成為「大型夾娃娃店」

台南市中山路與民族路口的多那之搬遷。圖／取自多那之網站
台南市中山路與民族路口的多那之搬遷。圖／取自多那之網站
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台南中山路與民族路口的多那之搬遷，不少民眾不捨。圖／取自臉書
台南中山路與民族路口的多那之搬遷，不少民眾不捨。圖／取自臉書
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台南市中山路與民族路口的多那之搬遷。圖／取自多那之網站
台南市中山路與民族路口的多那之搬遷。圖／取自多那之網站
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台南中山路與民族路口的多那之搬遷，不少民眾不捨。圖／取自臉書
台南中山路與民族路口的多那之搬遷，不少民眾不捨。圖／取自臉書
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