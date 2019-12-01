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嘉義縣社大展成果 新住民之子唱歌仔戲驚豔全場

2019-12-01 14:09中央社 嘉義縣1日電

嘉義縣社區大學今天舉辦成果展，秀林國小學生表演「祥瑞現諸羅」歌仔戲，今年9歲媽媽是新住民的何珮瑜，扮演瑤池金母，口條清晰，台語發音標準，在場阿公、阿嬤都說厲害。

嘉義縣邑米、邑山社區大學學員，今天在嘉義縣政府中庭，展現一年來的學習成果，跳有氧舞蹈、唱日語歌及彈古箏等。民雄鄉秀林國小歌仔戲團，則演出「祥瑞現諸羅」劇碼，描述瑤池金母與八仙遊賞嘉義。

今年讀秀林國小3年級的何珮瑜，扮演瑤池金母，全程以台語演出，發音清晰、正確，在場的阿公、阿嬤都自嘆不如。

嘉義縣民雄鄉秀林國小校長賴耀男表示，何珮瑜是新住民的孩子，一年級下學期加入歌仔戲社團，展現表演的天分，今年才9歲就能擔綱演出，很不容易，她媽媽是大陸福州人。

何珮瑜說，媽媽喜歡唱歌，所以鼓勵自己參加歌仔戲團，學歌仔戲的口白比較簡單，因為平常就講台語，反而是身段比較難學，除了在學校利用午休時間學習外，還會帶道具在家裡複習。

何珮瑜說，爸爸60幾歲，現在生病休養，家計由媽媽承擔，媽媽在姑姑的店工作，自己偶爾也會去幫忙，媽媽只生她一個，她是媽媽的寶貝。希望長大後，可以成為明星，在電視台演歌仔戲。

賴耀男表示，秀林國小歌仔戲團，於民國105年向文化部前身文建會申請專案補助成立。曾獲全國創意戲劇比賽優等，並獲邀至宜蘭傳統藝術中心表演，下週要到台南奇美博物館演出。

賴耀男指出，為了今天社區大學成果展表演，指導老師蔡明儒特別編寫「祥瑞現諸羅」劇碼，演出嘉義縣市的特色風光，由何珮瑜擔任主角，扮演金母娘娘，其他同學演八仙及侍女。

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