「人助自助」北台南家扶歲末創意市集 來為弱勢戶加油

2019-12-01 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



北台南家扶中心歲末創意市集寒冬送暖活動將登場，家扶人員邀請35名受扶助中的家長召開設攤說明會，8日當天誠摯鄉親們到場為弱勢族群加油。

該歲末創意市集寒冬送暖活動邁入第十年，本月8日於新營民治體育場舉行，除20個廠商及個人贊助各式產品擺攤，今年提供32個飲食攤及3個技藝攤，販售各式小吃、點心糕餅、飲料果汁或技藝，激勵與會其他近千戶受助家庭，勇敢面對困境及學習「人助自助」精神表現。

其中，來自新營區的莊玉翎，單親扶養兩名子女，平日會運用家中簡易設備烘焙、點心製作增加收入。她預備販售檸檬蛋糕及造型甜甜圈 。表示抱著感恩的心首次參與設攤行動，認為有能力手心向下回饋社會是件驕傲的事，邀請民眾共襄盛舉給予設攤家長們更多鼓勵。

新化區吳宛珍單親扶養兩個兒子家庭環境不佳，積極參加家長生涯發展方案二年中陸續考取中餐、中式麵食等證照，這次預備販售熱狗薯條鷄塊，她表示，感謝家扶提供機會讓自己可以學到如何擺攤賣東西，這看起來很簡單，但卻是一門大學問。