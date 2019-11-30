影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義即時報導



嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午5點至9點受五虎將等人邀請，至嘉義縣民雄鄉建國夜市舉辦庶民起義開講活動，現場民眾穿戴、揮舞國旗，民眾氣勢高昂，不停呼喊「林國慶凍蒜！王啟澧凍蒜！韓國瑜凍蒜！」

嘉義縣大林鎮長簡志偉、嘉義縣議員林于玲、吳思蓉、國民黨海區立委參選人王啟澧、雲林最強菜販林佳新等人驚喜到場，但原表定會到場表達支持的謝龍介卻沒有到，現場也邀請多個民眾上台表達對韓國瑜、林國慶的支持，警方統計約有5000人到場。

王啟澧表示，為感謝林國慶本月24日到他於水上舉辦的造勢晚會站台，百忙之中特別來表示對林的支持，挺韓五虎將之一主持人陳清茂呼籲現場民眾，如果住在海區就將票投給王啟澧、山區則投給林國慶，總統當然就是投給韓國瑜。

林國慶表示，這次的造勢活動全無動員、也沒有發便當，在場民眾多為自行開車、騎車抵達會場，卻能有這麼多人來，讓他非常感動，許多民眾從下午1點等到現在，彰顯了庶民的力量，表示嘉義縣民對政府真的有不滿想表達。

來自彰化的民眾手舉大型國旗，他表示今天特別從彰化過來支持韓國瑜，也對林國慶表示加油，林國慶在造勢尾聲，首次於公開場合演唱自己作詞作曲的「嘉義起義」，以及韓國瑜競選金曲「我現在要出征」，讓現場民眾跟著唱，希望能「打破明文規定」。