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影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37聯合報 記者陳玫伶／嘉義即時報導

嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午5點至9點受五虎將等人邀請，至嘉義縣民雄鄉建國夜市舉辦庶民起義開講活動，現場民眾穿戴、揮舞國旗，民眾氣勢高昂，不停呼喊「林國慶凍蒜！王啟澧凍蒜！韓國瑜凍蒜！」

嘉義縣大林鎮長簡志偉、嘉義縣議員林于玲、吳思蓉、國民黨海區立委參選人王啟澧、雲林最強菜販林佳新等人驚喜到場，但原表定會到場表達支持的謝龍介卻沒有到，現場也邀請多個民眾上台表達對韓國瑜、林國慶的支持，警方統計約有5000人到場。

王啟澧表示，為感謝林國慶本月24日到他於水上舉辦的造勢晚會站台，百忙之中特別來表示對林的支持，挺韓五虎將之一主持人陳清茂呼籲現場民眾，如果住在海區就將票投給王啟澧、山區則投給林國慶，總統當然就是投給韓國瑜。

林國慶表示，這次的造勢活動全無動員、也沒有發便當，在場民眾多為自行開車、騎車抵達會場，卻能有這麼多人來，讓他非常感動，許多民眾從下午1點等到現在，彰顯了庶民的力量，表示嘉義縣民對政府真的有不滿想表達。

來自彰化的民眾手舉大型國旗，他表示今天特別從彰化過來支持韓國瑜，也對林國慶表示加油，林國慶在造勢尾聲，首次於公開場合演唱自己作詞作曲的「嘉義起義」，以及韓國瑜競選金曲「我現在要出征」，讓現場民眾跟著唱，希望能「打破明文規定」。

對於林國慶盛大的造勢晚會，嘉義縣山區國民黨籍立委參選人許能通回應， 林國慶這次選舉只想蹭韓，這樣的立場，他們不予苟同、不予置評，僅有走進村里、貼近民意，才能真正了解人民需要什麼。

嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午舉辦庶民起義開講，警方估計現場約有500...
嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午舉辦庶民起義開講，警方估計現場約有5000人到場。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午舉辦庶民起義開講，警方估計現場約有500...
嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午舉辦庶民起義開講，警方估計現場約有5000人到場。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣大林鎮長簡志偉（左）、議員吳思蓉（中），今天出席嘉義縣山區無黨籍立委參選人...
嘉義縣大林鎮長簡志偉（左）、議員吳思蓉（中），今天出席嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶（右）的庶民起義開講造勢活動。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣議員林于玲（右三）、嘉義縣海區國民黨立委參選人王啟澧（左三）今晚為嘉義縣山...
嘉義縣議員林于玲（右三）、嘉義縣海區國民黨立委參選人王啟澧（左三）今晚為嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶（左二）的庶民起義活動站台。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午舉辦庶民起義開講，現場由民眾掛起大幅「打...
嘉義縣山區無黨籍立委參選人林國慶今天下午舉辦庶民起義開講，現場由民眾掛起大幅「打破明文規定」標語。記者陳玫伶／攝影
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