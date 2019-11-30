台南老頑童徐福昌 年近六旬致力教孩童DIY推廣科學教育

2019-11-30 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



「老頑童」徐福昌事業有成，致力推廣科學教育20年，年近60仍樂此不疲，要讓小朋友都能「自己動手做」，熱中舉辦科學營，最近他在老家歸仁美學舘教孩子們自製「四輪傳動悍馬車」，今天結業小朋友個個開心展示成果。

看似簡單的作品，要一路從無到有順利完成，對毫無經驗的小朋友也不是那麼容易。

徐福昌說，從剛開始測試零件、馬達，到組合二輪、4輪、前驅、後驅各項配件，檢測功能是否正常，都要自己來。

確認功能正常、組合完後，還要測試行可以行駛，再裝車體各部位、上膠，再試轉速、試行，每個環節，都能培養小朋友對科學的好奇心與專注。

徐福昌投入研發改良水火箭發射器，讓水火箭能更簡單、飛的更遠，也更方便孩子們都能參與。

20多年前他在台南市歸仁區自有地設立「紅瓦厝科學教育農場」，這些年來除了種植多年的木瓜等作物，還自由放養許多雞鴨，更教導以環保概念製做水火箭等科學體驗

徐福昌原經營自動車床，多年前參加成大航太研習營看人家做環保水火箭後，很想讓兒子女兒玩水火箭，當時網路達資訊不夠流通，買不到水火箭，乾脆自學 DIY，自製各類水火箭，後來還自創水火箭「發射器」得到專利。

徐福昌理工科出身，相關基本原理概念都懂，觸類旁通這些科學知識，他誤打誤撞投入經營科學遊戲，近年在學校、社區大學、政府機關推廣。

他強調不以盈利為目的，當環保教育志工，走進校園推展科學和環保教育，因為他喜歡動手做，水火箭之後做了藝術吸管、降落傘火箭、砲彈火

箭、旋轉火箭等各式火箭，還有古早砲。