親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑韓產業鏈也國際化 韓國瑜痛批有史以來最骯髒選舉

中和巷弄起衝突！一輛車對決三輛機車 警逮七人送辦

台南老頑童徐福昌 年近六旬致力教孩童DIY推廣科學教育

2019-11-30 20:33聯合報 記者周宗禎／即時報導

「老頑童」徐福昌事業有成，致力推廣科學教育20年，年近60仍樂此不疲，要讓小朋友都能「自己動手做」，熱中舉辦科學營，最近他在老家歸仁美學舘教孩子們自製「四輪傳動悍馬車」，今天結業小朋友個個開心展示成果。

看似簡單的作品，要一路從無到有順利完成，對毫無經驗的小朋友也不是那麼容易。

徐福昌說，從剛開始測試零件、馬達，到組合二輪、4輪、前驅、後驅各項配件，檢測功能是否正常，都要自己來。

確認功能正常、組合完後，還要測試行可以行駛，再裝車體各部位、上膠，再試轉速、試行，每個環節，都能培養小朋友對科學的好奇心與專注。

徐福昌投入研發改良水火箭發射器，讓水火箭能更簡單、飛的更遠，也更方便孩子們都能參與。

20多年前他在台南市歸仁區自有地設立「紅瓦厝科學教育農場」，這些年來除了種植多年的木瓜等作物，還自由放養許多雞鴨，更教導以環保概念製做水火箭等科學體驗

徐福昌原經營自動車床，多年前參加成大航太研習營看人家做環保水火箭後，很想讓兒子女兒玩水火箭，當時網路達資訊不夠流通，買不到水火箭，乾脆自學 DIY，自製各類水火箭，後來還自創水火箭「發射器」得到專利。

徐福昌理工科出身，相關基本原理概念都懂，觸類旁通這些科學知識，他誤打誤撞投入經營科學遊戲，近年在學校、社區大學、政府機關推廣。

他強調不以盈利為目的，當環保教育志工，走進校園推展科學和環保教育，因為他喜歡動手做，水火箭之後做了藝術吸管、降落傘火箭、砲彈火

箭、旋轉火箭等各式火箭，還有古早砲。

徐福昌說，「有自己的想法，才有辦法自己製作」，花費心思創作的有趣科學玩具、環保科學遊戲，帶給自己成就感也常帶給親子歡樂。

老頑童徐福昌致力教孩童DIY科學玩具遊戲，推廣科學教育。圖／徐福昌提供
老頑童徐福昌致力教孩童DIY科學玩具遊戲，推廣科學教育。圖／徐福昌提供
分享
徐福昌致力教孩童自製四輪驅動車，小朋友開心展示DIY成果。圖／徐福昌提供
徐福昌致力教孩童自製四輪驅動車，小朋友開心展示DIY成果。圖／徐福昌提供
分享
老頑童徐福昌致力教孩童DIY科學玩具遊戲，推廣科學教育。圖／徐福昌提供
老頑童徐福昌致力教孩童DIY科學玩具遊戲，推廣科學教育。圖／徐福昌提供
分享
徐福昌致力教孩童自製四輪驅動車，小朋友開心展示DIY成果。圖／徐福昌提供
徐福昌致力教孩童自製四輪驅動車，小朋友開心展示DIY成果。圖／徐福昌提供
分享

火箭吸管親子

相關新聞

競總成立造勢 蘇治芬：若不下架對手花生之亂將重演

2019-11-30 20:34

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨

2019-11-30 20:03

影／潭雅神競總成立 洪慈庸與施文彬高唱「傷心酒店」

2019-11-30 19:48

雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道

2019-11-30 19:40

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

台南「溪北邊緣化」？3黨立委參選人端政見牛肉

2019-11-30 17:06

林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺

2019-11-30 16:48

嘉義彭于晏設計「獨角仙交趾陶」期許在地工藝起飛

2019-11-30 16:29

台南2萬名環保志義工掃街割草清水溝 包括90歲阿公阿嬤

2019-11-30 16:25

台南國產牛肉行銷活動 市長官員民代業者賣力促銷

2019-11-30 15:28

俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展

2019-11-30 14:28

紫斑蝶保育獲肯定 雲林林內鄉獲台灣城鎮品牌金獎

2019-11-30 14:25

書法家作品刺繡老師針線縫製呈現 朴子刺繡文化館展出

2019-11-30 14:10

嘉友好市集聚集逾80攤開賣 成為嘉義縣治人氣市集

2019-11-30 13:43

20位7旬年長者回顧童年 重現最高鄭成功像建造故事

2019-11-30 13:29

全台唯一台糖鐵道穿越校園 東高校慶百年載客車廂再現

2019-11-30 12:26

韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20

外送員車禍頻傳交通安全堪憂 警籲安全比準時重要

2019-11-30 12:06

荷蘭美聲馬丁賀肯斯抵台 清唱成名曲讓在場人都驚訝了

2019-11-30 10:41

漁電共生 邁向智慧科技養殖

2019-11-29 23:55

內輪差奪命頻傳 南市進國小宣導

2019-11-29 23:43

違規停車零容忍 台南明起大執法

2019-11-29 23:38

嘉縣村里調查 髒亂怨聲多

2019-11-29 23:21

雲科大成果展 可食吸管廠商想合作

2019-11-29 23:20

成醫喋血案 體循師斗六分院復職

2019-11-29 23:19

灣生回嘉尋友 87歲嬤謝市府圓夢

2019-11-29 23:17

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

台南市特有「新豐五區聯合祭孔」今在歸仁孔廟舉辦

2019-11-29 21:01

回流七千億無助傳產業？王定宇要經濟部長南下面對業者

2019-11-29 20:34

南科考古舘推出罕見「科技藝術家駐館特展」展出到年底

2019-11-29 19:22

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

漁電共生試驗成功釋放利多 讓台灣養殖邁向智慧科技

2019-11-29 17:29

監委巡察嘉義縣政府 批中央財政劃分劫貧濟富不符公義

2019-11-29 17:07

台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工

2019-11-30 13:08

12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車

2019-11-30 11:34

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

彰化三條里長驟逝 員林彭于晏張凱翔子承父志如願當選

2019-11-30 18:14

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺

2019-11-30 16:48

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

台東「關山環鎮自行車道」3百公尺路樹遭砍！

2019-11-30 17:13

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議

2019-11-30 15:34

9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56

台東卑南族8社10部落聯合年祭 明年1月28日盛大舉行

2019-11-30 11:47

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

2019-11-30 00:33

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

九宮老兵…有！ 金門召集令31支部隊到齊

2019-11-30 00:26

台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明天還有一天

2019-11-30 17:25

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

接韓國瑜彰化競總主委？王惠美：時間到了就會宣布

2019-11-30 16:40

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展

2019-11-30 16:54

500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客

2019-11-30 07:22

高雄港哪裡可以釣魚？ 港警秀圖勸釣客守荷包

2019-11-30 16:55

俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展

2019-11-30 14:28

韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20

龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見

2019-11-30 11:46

高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局

2019-11-30 16:14

台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點

2019-11-30 07:21

台東舊議會修繕獲補助藍綠立委邀功 縣文化處尷尬說謝

2019-11-30 17:12

違規停車零容忍 台南明起大執法

2019-11-29 23:38

內門要快速道路 反彈「準省道」方案

2019-11-29 23:49

石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢

2019-11-30 12:43

統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球

2019-11-30 12:31

邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」

2019-11-30 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top