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影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

2019-11-30 20:08攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

基進黨立委參選人陳柏惟今天晚上出席民進黨總統參選人蔡英文與無黨籍立委參選人洪慈庸潭雅神聯合競選總部成立造勢活動，他談起洪慈庸時表示，看到她與許多年輕朋友上街頭，為了保護台灣的民主，放下自己的學業與工作，在台北團結起來，對抗不公不義的體制。

陳柏惟哽咽表示，他看到太陽花運動影片，一直流眼淚，因為那是台灣人團結起來最美麗的時刻，他強調，洪慈庸在當選立委之前，應該一輩子也沒有想到自己會參與政治，當一個政治人物，但是她為了保護台灣人，守護台灣的民主而站出來 ，陳柏庸認為洪慈庸比他更有勇氣。

基進黨立委參選人陳柏惟表示，太陽花運動是台灣最美麗的時刻。記者黃仲裕／攝影
基進黨立委參選人陳柏惟表示，太陽花運動是台灣最美麗的時刻。記者黃仲裕／攝影
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洪慈庸陳柏惟民進黨2020選舉2020選舉台中市立委

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