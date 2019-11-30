影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

2019-11-30 20:08 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／即時報導



基進黨立委參選人陳柏惟今天晚上出席民進黨總統參選人蔡英文與無黨籍立委參選人洪慈庸潭雅神聯合競選總部成立造勢活動，他談起洪慈庸時表示，看到她與許多年輕朋友上街頭，為了保護台灣的民主，放下自己的學業與工作，在台北團結起來，對抗不公不義的體制。