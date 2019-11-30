影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

相關新聞
台南老頑童徐福昌 年近六旬致力教孩童DIY推廣科學教育2019-11-30 20:33
陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是2019-11-30 20:06
張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨2019-11-30 20:03
影／潭雅神競總成立 洪慈庸與施文彬高唱「傷心酒店」2019-11-30 19:48
雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道2019-11-30 19:40
林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢2019-11-30 19:39
台南「溪北邊緣化」？3黨立委參選人端政見牛肉2019-11-30 17:06
林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺2019-11-30 16:48
嘉義彭于晏設計「獨角仙交趾陶」期許在地工藝起飛2019-11-30 16:29
台南2萬名環保志義工掃街割草清水溝 包括90歲阿公阿嬤2019-11-30 16:25
台南國產牛肉行銷活動 市長官員民代業者賣力促銷2019-11-30 15:28
俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展2019-11-30 14:28
紫斑蝶保育獲肯定 雲林林內鄉獲台灣城鎮品牌金獎2019-11-30 14:25
書法家作品刺繡老師針線縫製呈現 朴子刺繡文化館展出2019-11-30 14:10
嘉友好市集聚集逾80攤開賣 成為嘉義縣治人氣市集2019-11-30 13:43
20位7旬年長者回顧童年 重現最高鄭成功像建造故事2019-11-30 13:29
全台唯一台糖鐵道穿越校園 東高校慶百年載客車廂再現2019-11-30 12:26
韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點2019-11-30 12:20
外送員車禍頻傳交通安全堪憂 警籲安全比準時重要2019-11-30 12:06
荷蘭美聲馬丁賀肯斯抵台 清唱成名曲讓在場人都驚訝了2019-11-30 10:41
漁電共生 邁向智慧科技養殖2019-11-29 23:55
內輪差奪命頻傳 南市進國小宣導2019-11-29 23:43
違規停車零容忍 台南明起大執法2019-11-29 23:38
嘉縣村里調查 髒亂怨聲多2019-11-29 23:21
雲科大成果展 可食吸管廠商想合作2019-11-29 23:20
成醫喋血案 體循師斗六分院復職2019-11-29 23:19
灣生回嘉尋友 87歲嬤謝市府圓夢2019-11-29 23:17
選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受2019-11-29 22:12
陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱2019-11-29 21:36
台南市特有「新豐五區聯合祭孔」今在歸仁孔廟舉辦2019-11-29 21:01
回流七千億無助傳產業？王定宇要經濟部長南下面對業者2019-11-29 20:34
南科考古舘推出罕見「科技藝術家駐館特展」展出到年底2019-11-29 19:22
影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾2019-11-29 17:43
漁電共生試驗成功釋放利多 讓台灣養殖邁向智慧科技2019-11-29 17:29
監委巡察嘉義縣政府 批中央財政劃分劫貧濟富不符公義2019-11-29 17:07
台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締2019-11-29 15:49
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
熱門文章
基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求2019-11-30 09:35
告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工2019-11-30 13:08
12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車2019-11-30 11:34
注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛2019-11-30 07:26
彰化三條里長驟逝 員林彭于晏張凱翔子承父志如願當選2019-11-30 18:14
黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？2019-11-30 18:50
台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明2019-11-30 11:41
陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱2019-11-29 21:36
影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善2019-11-30 15:26
公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文2019-11-29 22:48
林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺2019-11-30 16:48
懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣2019-11-30 07:57
台東「關山環鎮自行車道」3百公尺路樹遭砍！2019-11-30 17:13
陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是2019-11-30 20:06
竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議2019-11-30 15:34
9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍2019-11-30 18:51
冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了2019-11-30 09:56
台東卑南族8社10部落聯合年祭 明年1月28日盛大舉行2019-11-30 11:47
新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」2019-11-30 00:33
不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行2019-11-29 21:51
九宮老兵…有！ 金門召集令31支部隊到齊2019-11-30 00:26
台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明天還有一天2019-11-30 17:25
選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受2019-11-29 22:12
古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層2019-11-29 23:46
接韓國瑜彰化競總主委？王惠美：時間到了就會宣布2019-11-30 16:40
林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢2019-11-30 19:39
竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展2019-11-30 16:54
500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客2019-11-30 07:22
高雄港哪裡可以釣魚？ 港警秀圖勸釣客守荷包2019-11-30 16:55
俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展2019-11-30 14:28
韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點2019-11-30 12:20
龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見2019-11-30 11:46
高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局2019-11-30 16:14
台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點2019-11-30 07:21
台東舊議會修繕獲補助藍綠立委邀功 縣文化處尷尬說謝2019-11-30 17:12
違規停車零容忍 台南明起大執法2019-11-29 23:38
內門要快速道路 反彈「準省道」方案2019-11-29 23:49
石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢2019-11-30 12:43
統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球2019-11-30 12:31
邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」2019-11-30 12:14
留言