影／潭雅神競總成立 洪慈庸與施文彬高唱「傷心酒店」

2019-11-30 19:48 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／即時報導



民進黨總統參選人蔡英文與無黨籍立委參選人洪慈庸潭雅神聯合競選總部成立，今天晚上邀請歌手施文彬來助唱歌曲，現場民眾隨著歌聲揮舞旗幟，施文彬唱到最後，更是邀請洪慈庸一起合唱「傷心酒店」。