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影／潭雅神競總成立 洪慈庸與施文彬高唱「傷心酒店」

2019-11-30 19:48攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

民進黨總統參選人蔡英文與無黨籍立委參選人洪慈庸潭雅神聯合競選總部成立，今天晚上邀請歌手施文彬來助唱歌曲，現場民眾隨著歌聲揮舞旗幟，施文彬唱到最後，更是邀請洪慈庸一起合唱「傷心酒店」。

洪慈庸在公開場合唱歌，顯得有些緊張，KEY跟拍子有些趕不上，但仍順利唱完歌曲，趕緊表示，她完全沒有心理準備要上台唱歌。

蔡英文洪慈庸潭雅神聯合競總成立，立委參選人洪慈庸（右）與歌手施文彬（左）高唱傷心...
蔡英文洪慈庸潭雅神聯合競總成立，立委參選人洪慈庸（右）與歌手施文彬（左）高唱傷心酒店。記者黃仲裕／攝影
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洪慈庸民進黨蔡英文

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