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雲林同鄉會返鄉頒發助學金 縣長感謝同鄉會用心良苦

2019-11-30 17:08聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉和百餘名同鄉會員，今天一早從台北返鄉，在虎尾鎮舉行縣政關懷，並頒發「勤樸獎百萬清寒績優子女獎助學金」，雲林縣長張麗善、秘書長張志銘致贈感謝狀，感謝同鄉會奉獻母縣，造福鄉親。

縣長張麗善說，雲林同鄉會長期回饋社會，出錢出力。會員多半是早年離開故鄉、出外打拼的縣民，事業有成不忘回饋鄉親，每年大力捐助基金、獎助學金，獎勵品學兼優、家境清寒的雲林子弟，勤勉向學，展現雲林鄉親一條心。

基金會董事長譚量吉表示，為鼓勵更多清寒子弟，今年第六屆【勤樸獎】不僅擴大獎助名額，獎助總金額也由108萬元提高至216萬元，加倍挹注獎助金擴大獎助名額，提攜縣內154位學生，期望雲林的孩子能有更好的學習動力，翻轉自己，改變自己。

譚量吉說，「愛」就是在別人的需要上看見自己的責任，孩子的教育並非僅限於家庭或學校，而是需要社會上的你我共同參與，伸出友善的一雙手，提供讓孩子發揮的舞台，翻轉孩子未來，你我皆可以是孩子一生的貴人。

張縣長感佩雲林同鄉會各位賢達人士，長期來對母縣的支持，在縣政方面的指導與鞭策，這種飲水思源、吃果子拜樹頭的精神讓人稱頌。

縣長張麗善也勉勵受獎學生，要大家向同鄉會的長輩學習，奮發向上，日後工作勤勉盡責，行有餘力造福社會、回饋故里，成為雲林之光。

雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，今年更加碼到兩百多萬元，雲林縣長張麗善感謝同鄉會...
雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，今年更加碼到兩百多萬元，雲林縣長張麗善感謝同鄉會回饋故鄉。記者蔡維斌／攝影
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雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，今年更加碼到兩百多萬元，雲林縣長張麗善感謝同鄉會...
雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，今年更加碼到兩百多萬元，雲林縣長張麗善感謝同鄉會回饋故鄉。記者蔡維斌／攝影
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雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，今年更加碼到兩百多萬元，雲林縣長張麗善（右）感謝...
雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，今年更加碼到兩百多萬元，雲林縣長張麗善（右）感謝同鄉會回饋故鄉。記者蔡維斌／攝影
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雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，雲林縣長張麗善感謝同鄉會回饋故鄉。記者蔡維斌／攝...
雲林同鄉會回鄉頒發百萬獎助學金，雲林縣長張麗善感謝同鄉會回饋故鄉。記者蔡維斌／攝影
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雲林同鄉基金會董事長譚量吉（右二）頒發獎學金給雲林學子。記者蔡維斌／攝影
雲林同鄉基金會董事長譚量吉（右二）頒發獎學金給雲林學子。記者蔡維斌／攝影
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雲林同鄉基金會董事長譚量吉（左）頒發獎學金給雲林學子。記者蔡維斌／攝影
雲林同鄉基金會董事長譚量吉（左）頒發獎學金給雲林學子。記者蔡維斌／攝影
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