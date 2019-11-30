嘉義彭于晏設計「獨角仙交趾陶」期許在地工藝起飛

2019-11-30 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市政府今天在嘉義文化創意產業園區，舉辦在地工藝設計特展，展出6名在地工藝師，與6名當代設計師合作作品，其中被稱為「嘉義彭于晏」的設計師潘岳麟，與交趾陶藝師呂勝南之子呂皇澄，合作燒製「獨角仙交趾陶」，作品精美、細緻，強調每件都是手工特製，將在地工藝推向生活實用藝術。

潘岳麟長相與影星彭于晏相似，眉宇間更多了些許憂鬱氣質，這次與呂勝南之子呂皇澄合作，設計交趾陶作品「獨角仙」，讓交趾燒跳出傳統工藝，呈現更多元生活、實用藝術價值；潘岳麟表示，設計發想源於甲蟲標本，將交趾陶設計像標本，希望傳統交趾陶除了展示，也能成為流行生活工藝、展翅起飛。

呂勝南說，從小製作傳統、廟宇交趾陶，但現在交趾陶已融入生活圈，像這次展出的獨角仙，運用各種交趾陶釉彩，可設計成別針，或許也可以將設計結合嘉義獨角仙社區，開發成新文創商品。

他說，過去沒機會讀書，只會製作廟宇交趾陶，現在傳承給他的兒子，不僅有交趾陶工藝基礎，還讀到工業設計博士，有更多元想法和設計觀念，將交趾陶成為實用性生活藝術。

「基本工絕對必須紮實！」呂皇澄強調，很幸運地生活在傳統藝師家庭中，從小浸淫在交趾陶的藝術，受到父親影響他也喜歡交趾陶工藝，但唯有紮實基本功，再透過創意、設計讓作品加分。