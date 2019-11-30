台南2萬名環保志義工掃街割草清水溝 包括90歲阿公阿嬤

2019-11-30 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市長黃偉哲今天表揚續優環保志義工及環境教育單位，對兩名年逾90歲的績優長青環保義工邱蘇品、范文清鞠躬表達最高敬意，感謝二人不辭辛勞還幫忙掃街維護環境，服務精神足為典範。邱蘇品阿嬤說「不管掃地或是割草她都不輸人，只要不嫌她老，她都會繼續做」；范文清阿公從當鄰長就一直服務鄉里，幫忙鋪路、修瓦房樣樣通，堪稱十項全能。

黃偉哲說，看到兩位長青環保義工年逾9旬仍然身體健朗，神清氣爽，這是當環保志義工的好處，更是為社區環境服務奉獻的福報。兩位長者愛鄉愛土，疼惜這片生長土地的精神，令人非常感動。

台南市政府環保局今天在東成會館舉辦108年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，黃偉哲市長與環保局林淵淙頒獎表揚96名績優環保志義工、10名績優環境教育志工、39個綠色採購績優單位、7個績優環境教育單位、14隊績優水環境守護志工隊、15隊水質監測競賽獲獎隊伍，並為3隊新成立的水環境守護志工隊授旗。

環保局長林淵淙說，台南市全市649個里，九成以上都有成立環保義工隊，現有615隊環保義工隊，環保義工人數超過2萬6千人以上，自主整理社區環境，包括協助推動資源回收、社區住戶周遭巷道之環境清潔、配合病媒蚊防治及孳生源清除，對市容的維護貢獻良多。感謝大家為大台南環境的無私奉獻，希望有更多市民加入環保志義工行列，一起維護我們的美好環境。