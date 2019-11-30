親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

砂石案再槓韓 黃國昌秀經濟部公文載明「違規開發」

國中才知黃春明是名作家 超越父親黃國珍不再迴避

台南2萬名環保志義工掃街割草清水溝 包括90歲阿公阿嬤

2019-11-30 16:25聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市長黃偉哲今天表揚續優環保志義工及環境教育單位，對兩名年逾90歲的績優長青環保義工邱蘇品、范文清鞠躬表達最高敬意，感謝二人不辭辛勞還幫忙掃街維護環境，服務精神足為典範。邱蘇品阿嬤說「不管掃地或是割草她都不輸人，只要不嫌她老，她都會繼續做」；范文清阿公從當鄰長就一直服務鄉里，幫忙鋪路、修瓦房樣樣通，堪稱十項全能。

黃偉哲說，看到兩位長青環保義工年逾9旬仍然身體健朗，神清氣爽，這是當環保志義工的好處，更是為社區環境服務奉獻的福報。兩位長者愛鄉愛土，疼惜這片生長土地的精神，令人非常感動。

台南市政府環保局今天在東成會館舉辦108年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮，黃偉哲市長與環保局林淵淙頒獎表揚96名績優環保志義工、10名績優環境教育志工、39個綠色採購績優單位、7個績優環境教育單位、14隊績優水環境守護志工隊、15隊水質監測競賽獲獎隊伍，並為3隊新成立的水環境守護志工隊授旗。

環保局長林淵淙說，台南市全市649個里，九成以上都有成立環保義工隊，現有615隊環保義工隊，環保義工人數超過2萬6千人以上，自主整理社區環境，包括協助推動資源回收、社區住戶周遭巷道之環境清潔、配合病媒蚊防治及孳生源清除，對市容的維護貢獻良多。感謝大家為大台南環境的無私奉獻，希望有更多市民加入環保志義工行列，一起維護我們的美好環境。

環保局指出，環保志義工從協助掃街、淨溪、淨灘外，還投入守護環境，幫忙通報汙染案件，全心投入，不求回報。感謝志義工伙伴的幫忙，每當看到穿著環保背心的志義工幫忙清理環境，就是看到大台南最美麗的風景。

台南市長黃偉哲（中）特別表揚兩名年逾90歲的績優長青環保義工邱蘇品、范文清，一鞠...
台南市長黃偉哲（中）特別表揚兩名年逾90歲的績優長青環保義工邱蘇品、范文清，一鞠躬表達最高敬意。圖／環保局提供
分享
台南市政府環保局今天在東成會館舉辦108年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮。...
台南市政府環保局今天在東成會館舉辦108年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮。圖／環保局提供
分享

義工黃偉哲水質

相關新聞

俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展

2019-11-30 14:28

韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20

20位7旬年長者回顧童年 重現最高鄭成功像建造故事

2019-11-30 13:29

林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺

2019-11-30 16:48

嘉義彭于晏設計「獨角仙交趾陶」期許在地工藝起飛

2019-11-30 16:29

台南國產牛肉行銷活動 市長官員民代業者賣力促銷

2019-11-30 15:28

紫斑蝶保育獲肯定 雲林林內鄉獲台灣城鎮品牌金獎

2019-11-30 14:25

書法家作品刺繡老師針線縫製呈現 朴子刺繡文化館展出

2019-11-30 14:10

嘉友好市集聚集逾80攤開賣 成為嘉義縣治人氣市集

2019-11-30 13:43

全台唯一台糖鐵道穿越校園 東高校慶百年載客車廂再現

2019-11-30 12:26

外送員車禍頻傳交通安全堪憂 警籲安全比準時重要

2019-11-30 12:06

荷蘭美聲馬丁賀肯斯抵台 清唱成名曲讓在場人都驚訝了

2019-11-30 10:41

漁電共生 邁向智慧科技養殖

2019-11-29 23:55

內輪差奪命頻傳 南市進國小宣導

2019-11-29 23:43

違規停車零容忍 台南明起大執法

2019-11-29 23:38

嘉縣村里調查 髒亂怨聲多

2019-11-29 23:21

雲科大成果展 可食吸管廠商想合作

2019-11-29 23:20

成醫喋血案 體循師斗六分院復職

2019-11-29 23:19

灣生回嘉尋友 87歲嬤謝市府圓夢

2019-11-29 23:17

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

台南市特有「新豐五區聯合祭孔」今在歸仁孔廟舉辦

2019-11-29 21:01

回流七千億無助傳產業？王定宇要經濟部長南下面對業者

2019-11-29 20:34

南科考古舘推出罕見「科技藝術家駐館特展」展出到年底

2019-11-29 19:22

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

漁電共生試驗成功釋放利多 讓台灣養殖邁向智慧科技

2019-11-29 17:29

監委巡察嘉義縣政府 批中央財政劃分劫貧濟富不符公義

2019-11-29 17:07

台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49

嘉義縣智慧城鄉不老社區智慧C點啟動 明年建置完成

2019-11-29 14:50

高鐵嘉義站送愛 贈票太保市過溝社區長者樂遊港都

2019-11-29 14:34

慶祝移民節 2019移民嘉年華將在台南登場

2019-11-29 13:37

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

台南耶誕燈節12月登場 融合中世紀歐洲哥德式概念

2019-11-29 13:03

嘉義縣村里生活大調查結果 民怨最多前3項都與環保有關

2019-11-29 12:55

大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導

2019-11-29 12:52

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34

商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！

2019-11-29 17:14

90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15

「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34

金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19

遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽

2019-11-29 20:39

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52

台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工

2019-11-30 13:08

通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除

2019-11-29 21:16

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車

2019-11-30 11:34

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場

2019-11-29 17:49

桃園殯儀園區新蓋停車場 大有地區立體停車場今動工

2019-11-29 20:49

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

2019-11-30 00:33

台東卑南族8社10部落聯合年祭 明年1月28日盛大舉行

2019-11-30 11:47

影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠

2019-11-29 21:06

九宮老兵…有！ 金門召集令31支部隊到齊

2019-11-30 00:26

漁電共生試驗成功釋放利多 讓台灣養殖邁向智慧科技

2019-11-29 17:29

屏東下雪了！屏東聖誕季今晚浪漫點燈

2019-11-29 21:07

500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客

2019-11-30 07:22

韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20

高雄星光留手印 葉匡時：希望韓國瑜當選留腳印

2019-11-29 17:47

台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點

2019-11-30 07:21

內門要快速道路 反彈「準省道」方案

2019-11-29 23:49

龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見

2019-11-30 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top