俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展

2019-11-30 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市政府今天在嘉義文化創意產業園區，舉辦在地工藝設計特展，展出6名在地工藝師，與6名當代設計師合作作品，並邀請俄羅斯美模安妮，穿著長擺超過3公尺的手工刺繡服，長擺上以嘉義美食、文化、特色景點刺繡，展現這次工藝設計特色，展期至明年1月29日止。

嘉義市政府文化局歲末推出「工藝在嘉×創意再加」在地工藝設計特展，挑選六項代表嘉義特色工藝的項目，包含交趾陶、剪粘、木藝-細木工、刺繡、鑿花及錫器，邀請在地工藝師與設計師合作，創作代表嘉義工藝作品。透過主持人介紹，安妮穿著刺繡工藝師張麗娟，與服裝設計師馬毅，共同創作的長擺刺繡服飾出場，立即吸引眾人目光。

安妮說，很多年前就曾到嘉義，吃到嘉義火雞肉飯後，驚覺「太好吃了」，這次參加在地工藝設計特展，更看到嘉義精緻技藝，像她身上穿的刺繡服，實在難以想像如何手工製作、太美了，她還不斷提醒工作人員幫她拍照，要記得幫她「打包雞肉飯」回家。

「謝謝大師們的技藝，讓嘉義更美！」市長黃敏惠表示，嘉義市從傳統木都、木做、廟宇剪黏、交趾陶技藝，到刺繡、鑿花及錫器，都有一群傳統藝師默默耕耘、努力，讓百年工藝得以不斷保存、傳承，這次展覽讓大家看到傳統工藝職人精神，傳統「工藝」走入居家，成為日常生活一抹艷色，透過文化設計，讓嘉義「工藝」邁向國際。