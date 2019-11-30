紫斑蝶保育獲肯定 雲林林內鄉獲台灣城鎮品牌金獎

2019-11-30 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣林內鄉近年大力推動地方產業、觀光，鄉公所搭配在地紫斑蝶意象，在濁水溪林內堤防打造休憩步道，並將寶隆紙廠打造成林內新公園，以注重環保教育及紫斑蝶活動，獲得2019台灣城鎮品牌金獎。

張維崢表示，雖然政府資源有限，但創意無限，這次得獎要感謝行政團隊，他們運用在地特色所衍生的創意，如紫斑蝶保育活動及落羽松、輕松步道景點等，不用花太多錢就能做到很好的地方創生。

林內是國內相當罕見的鄉鎮，沒有許多資源挹注，卻有國道、省道、鐵道、國際級生態「蝶道」四道合一，過去已有紫斑蝶季活動為基礎，近年力推紫斑蝶田園路跑、輕松大道漫步，考量人口老化，鄉公所爭取補助在濁水溪林內堤防打造休憩步道，加上寶隆紙廠舊址等景點，都充分展現城鎮特色。

張維崢轉述全球品牌協會理事長陳春山所述，林內鄉以紫斑蝶季系列活動、友善城鄉的環境保育行動、推動學童素養及水資源保育教育，集結一群熱愛鄉土的在地居民，琢磨出燦爛的偏鄉風情。

好事連連，鈺統食品日前榮獲第5屆卓越中堅企業獎，創辦人謝日鑫現居林內鄉，張維崢帶領公所同仁到鈺統食品交流，希望從企業學習經驗，讓鄉鎮治理更上層樓，鈺統食品是國內第二大燕麥與相關產品供應商，年供應量達5000噸以上，近年除根基雲林，並持續布局全球。