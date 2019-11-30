書法家作品刺繡老師針線縫製呈現 朴子刺繡文化館展出

2019-11-30 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣朴子市公所與嘉義縣刺繡文化學會合作，上午在刺繡文化館舉辦書藝刺繡成果展，不同以往創作形式，市長吳品叡邀請嘉縣書法學會及樸雅吟社加入創作，由書法家以朴子在地知名景點漢詩書寫，再由刺繡老師們一針一線，縫製成11幅鬼斧神工作品，將相同詩句書法與刺繡擺在一起展示，展期到明年春節，歡迎民眾到朴子旅遊參觀。

吳品叡說，朴子是傳統刺繡重鎮，為推廣朴子刺繡之美，申請文化部經費辦此展覽，樸雅吟社成員創作詩句，由書法學會老師用行書、草書等各種書法字體寫下詩句，最後由刺繡老師用手工刺繡一針針將書法字繡出來。

刺繡文化學會理事長周讓廷說，手工刺繡書法字難度非常高，各筆劃運筆輕重不同，因此手工刺繡必須將各種細節完整表現，並用上緞面繡、鎖鍊繡及長短針等工法，.一幅書法刺繡大約要1至2個月才能完成，可以說是一種新的挑戰及另一種美的呈現。

參與創作詩句樸雅吟社成員:康秀琴、蔡忠憲、馮茂松、林錦花、王金蓮、吳美惠、盧春霖及簡美秀；書法老師:白壽島人、李書楷、魏宗男、侯清財、吳美惠、李錫明、蔡福仁、邱錦春及王金蓮； 刺繡老師:顏淑端、張簡計、顏玫珍、簡素珍、涂珈瑜、涂速美、侯慧萍及莊淑芬。