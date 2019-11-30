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嘉友好市集聚集逾80攤開賣 成為嘉義縣治人氣市集

2019-11-30 13:43聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣政府鑑於縣治特區台體大嘉義分校撤校， 少子化，3所私校大學生減少，商圈式微，3個月前在縣府前公園，開辦每月一次的嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，避免中間商剝削，還有環保攤位，因農特產品多又便宜，吸引大批民眾，上午第三次市集開賣，逾80個攤位進駐，熱鬧滾滾。

副縣長吳容輝逛攤位採購，與攤商小農青農交換意見，希望市集愈辦愈好，吳容輝採購大包小包農產品，農民說，早上從產地採收蔬果拿到市集搶手，很快賣光； 吳容輝說，將結合學校食農教育，輔導學校建立食農品牌，未來市集提供學生販售校園種的農產，教育孩子從農作生產到銷售過程。

縣府開辦嘉友好市集，活絡縣治特區，上午開市逾80攤，一次比一次盛大，民眾逛市集，可聆賞街頭藝人表演，消費滿200元送20元現金抵用券，另有再生家具展售、美味好食、文創商品、特色土產精品伴手禮、優質農特產、小家電維修服務、資源回收兌換及童書募集等，「嘉有好市集」在每個月最後一周周末登場，地點在縣府前公園，營業時間上午9點到中午12點，若人潮多，市集彈性順延到下午2點。

縣治特區有縣府、議會、警察局、衛生局、國稅局、消防局、嘉義區監理所等行政機關及長庚醫院，另有稻江科技暨管理學院、大同技術學院太保分部、台體大嘉義分校、長庚科大嘉義分部等4所私校，但近4年來，台體大嘉義分校熄燈撤出，大同太保分部教學及行政大樓閒置，稻江及長庚學生較開辦時也大幅減少，原有近萬名大學師生在此生活消費，形成大學城生活圈，如今只剩3000多名師生，生活圈式微。

嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，上午第三次市集開...
嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，上午第三次市集開賣，環保宣導遊行。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，避免中間商剝削，...
嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，避免中間商剝削，還有環保攤位，上午第三次市集開賣，逾80個攤位進駐，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，避免中間商剝削，...
嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，提供小農及青農販售農產品，避免中間商剝削，還有環保攤位，上午第三次市集開賣，逾80個攤位進駐，熱鬧滾滾。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，上午第三次市集開賣，逾80個攤位進駐，副縣...
嘉義縣政府在縣府前公園開辦嘉友好市集，上午第三次市集開賣，逾80個攤位進駐，副縣長吳容輝(右)逛攤位採購。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚食農教育

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