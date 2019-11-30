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20位7旬年長者回顧童年 重現最高鄭成功像建造故事

2019-11-30 13:29聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣溪口鄉柴林腳教育基金會日前首度受邀參與溪口開元殿一年一度過火平安儀式，今晚7點至10點將由基金會平均年齡70歲年長者，演出開元殿從一間小廟建成擁有全世界最高53.9公尺鄭成功像的傳奇故事。

柴林腳教育基金會理事長王崑成表示，這次的表演者一共20多位，其中年齡最大的為83歲，他們從今年6月排練至今，與長輩們一起討論劇情，而長輩們在彩排時，個個都非常開心，直說這是他們年輕時親眼見過的歷史，能將這些故事演出來，非常興奮。

王崑成表示，這齣戲最有亮點的劇情不外乎重現開元殿一樓被抬起成為二樓的橋段，由將會由力氣較大的2位爺爺幫忙，其中為了配合抬不動重物的年長者，還特別請溪口當地竹藝師製成重量較輕的竹製工具鐵鍬、鋤頭，以及模擬開元殿的房子等。

溪口開元殿最早可追溯至民國59年，原本只是一間小廟，民國71年將舊廟往上墊高，一樓成為二樓，後來鄭成功託夢表示想要有一座大神像，因為需要花費1億5千萬，直到民國84年才建成，鄭成功像加上建築物共約9層樓高，民國105年又為後來建成的甘輝、張萬禮兩將軍神像舉行落成儀式，自此開元殿才有現今的規模。

王崑成說，開元殿每年都會舉辦過火祈福儀式，首次邀請長期深耕、照顧在地年長者的柴林腳基金會參與演出，除了能夠讓前往參拜的民眾更認識在地的鄭成功信仰，也能更了解溪口的傳統故事。

溪口開元殿的鄭成功像有53.9公尺，約9層樓高，共花費1億5千萬打造。記者陳玫伶...
溪口開元殿的鄭成功像有53.9公尺，約9層樓高，共花費1億5千萬打造。記者陳玫伶／攝影
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溪口開元殿原只是一間小廟，現在卻擁有全球最高53.9公尺高的鄭成功像。圖／王崑成...
溪口開元殿原只是一間小廟，現在卻擁有全球最高53.9公尺高的鄭成功像。圖／王崑成提供
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柴林腳教育基金會約20位平均年齡70歲的年長者今晚將至溪口開元殿演出開元殿的建造...
柴林腳教育基金會約20位平均年齡70歲的年長者今晚將至溪口開元殿演出開元殿的建造歷史故事。圖／王崑成提供
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柴林腳教育基金會約20位平均年齡70歲的年長者今晚將至溪口開元殿演出開元殿的建造...
柴林腳教育基金會約20位平均年齡70歲的年長者今晚將至溪口開元殿演出開元殿的建造歷史故事。圖／王崑成提供
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鄭成功嘉義

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