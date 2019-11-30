全台唯一台糖鐵道穿越校園 東高校慶百年載客車廂再現

2019-11-30 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



見過藍白塗裝台糖五分車載客車廂嗎？台糖鐵路嘉義縣朴子線日據時期112年前，穿越現在國立東石高中校園，成為全台唯一校內有鐵道穿越學校，1999年朴子線停止營運，鐵道被保留；上午東高歡慶93周年校慶，重現當年載客巡道車廂，校長楊長鉿帶來賓百年鐵道巡禮，走鐵軌，見證製糖及文教歷史。

這部巡道車廂由鐵道迷提供，鐵道迷郭峻綱說，巡道車廂來自彰化溪湖糖廠，有70多年歷史，當初報廢被賣到資源回收場，鐵道迷發現搶救修復，出借東高，當年巡道車廂載日本大人巡視鐵道及糖廠，後來成為載客車廂，穿越東高校園鐵道，日據時期從東石鄉一路開到嘉市，運甘蔗兼載客。

「先有鐵道才有東高」東高退休主任辜榮賢說，台糖五分車鐵道在明治40年（1907年）舖設，載運甘蔗，至今112年，1939年校舍由女子部遷至目前校園，先有鐵道才遷校，後鐵道失去功能，88年橫跨朴子市鐵道拆除，校方守護文化資產，向台糖爭取保留250公尺鐵軌，104年校長楊長鉿到任，爭取教育部3100萬元完成鐵道產權移轉。

多名4、5年級生現任及退休教職員，都搭過五分車到嘉市上學，是當年沿海通往嘉市重要交通，坐五分車廂很搖晃，還會聞到濃濃煤煙味，車程1小時，有人還會偷採甘蔗藏車上，五分車讓大家懷念早年生活求學艱苦歲月。