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外送員車禍頻傳交通安全堪憂 警籲安全比準時重要

2019-11-30 12:06聯合報 記者周宗禎／即時報導

外送員車禍頻傳，永康分局結合市府勞工局宣導。圖/警方提供
外送員車禍頻傳，永康分局結合市府勞工局宣導。圖/警方提供
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台南市永康區外送員多，騎機車穿梭大街小巷，只為在最短時間送達，車禍案件不斷，這個月警方有處理的至少6件，有些損失傷勢不嚴重為了生計未報案，引發各界重視外送員職業、交通安全問題。

永康分局結合台南市勞工局職安健康處舉辦外送人員交通安全暨勞動法令宣導會，提醒外送人員注意職業安全及交通安全。

永康分局表示，這次宣導解說外送人員職業安全法規、勞動基準法規，食物外送必要安全衛生教育、如何降低職業災害發生、法律扶助等相關職安觀念，希望確保外送員勞動權益。

分局員警也分析外送員交通事故態樣，製作投影片並播放事故案例影片，提醒外送人員疲勞駕駛、拚接單搶快、行駛時分心使用手機，是外送時最常發生的狀況，也是容易發生事故的隱憂。

警方呼籲切勿為搶時間而忽略自身的安全，遵守交通規則，過路口禮讓減速，寧可多等一分鐘，絕不搶快一秒鐘，才不會接的罰單跟點餐單一樣多，「獲得與會外送人員反應熱烈，紛紛舉起大拇指說讚」。

永康分局長呂世明表示，「美味當建立在安全之上，我們深信顧客端都能體諒外送人員辛勞，外送接單很辛苦，交通安全更重要」，呼籲外送員人行車遵守「不為搶快忽略行車安全」、「騎乘機車不要使用手機」、「不鑽車縫」、「不超速」、「不闖紅燈及違規轉彎」的五不，並確實遵守交通安全規則，多一分注意，減一分災禍，「安全比準時送達還重要，讓幸福的美味，安全又友善」。

外送員車禍頻傳，永康分局結合市府勞工局宣導。圖/員警提供
外送員車禍頻傳，永康分局結合市府勞工局宣導。圖/員警提供
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外送員車禍頻傳，永康分局結合市府勞工局宣導。圖/員警提供
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外送員事故

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