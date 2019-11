荷蘭歌手馬丁抵達台南 清唱成名曲讓人驚豔

2019-11-30 12:00 中央社 台南30日電



荷蘭歌手馬丁.賀肯斯明天將開唱,揭開台南耶誕跨年節慶的序幕,台南市政府今天安排他在台南市大億麗緻酒店亮相,馬丁也當場清唱成名曲 You raise me up,令人驚豔。

馬丁.賀肯斯(Martin Hurkens)和妻子今天盛裝出席台南市大麗億緻酒店記者會,市長黃偉哲致贈蘭花押花畫、蘭花絲巾等物,歡迎馬丁的到來。

黃偉哲談起為何會知道馬丁的緣由,他說,去年競選台南市長時,跑行程跑得很累,當時滑手機看影音,剛好有人傳來馬丁的歌曲,讓他印象深刻,馬丁的人生故事也很勵志,於是告訴自己,如果選上市長就邀請馬丁來台南,如今願望成真了。

黃偉哲表示,馬丁60多歲了,台南有許多荷蘭的元素,他希望馬丁多走訪台南景點,看看友善的台南市民,品嘗台南的美食和水果。

馬丁夫婦昨天抵達台南,也吃了台南的美食,覺得很好吃。

馬丁是台南耶誕跨年系列首位重量級卡司,明天下午將在東區南紡購物中心開唱,馬丁預定在台南停留一週參與台南的耶誕活動。

馬丁演唱的 You raise me up 影像,目前已在Youtube創下2700多萬次點閱率,他在台南也將和文元國小、復興國小合唱團共同演出。馬丁還特別練唱鄧麗君的名曲「月亮代表我的心」,將和台南市民共同大合唱。

馬丁原是麵包師傅,歐債危機後失業,當時的他對人生絕望,這時女兒替他報名「荷蘭達人秀」,卻讓他奪得冠軍,You raise me up 是他的代表作。