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荷蘭美聲馬丁賀肯斯抵台 清唱成名曲讓在場人都驚訝了

2019-11-30 10:41聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯Martin Hurkens受邀擔綱台南耶誕跨年首場演場嘉賓，台南市長黃偉哲盡地主之誼，今天上午致贈蘭花押花畫、蘭花絲巾等迎賓，馬丁賀肯斯現場也清唱成名曲「YOU RAISE ME UP」，讓在場所有人都相當驚豔。

黃偉哲說，他去年選舉跑行程很累，會趁空檔滑手機看一些影音放鬆，後來有人傳給他馬丁賀肯斯的影片，他覺得非常好聽，也讓他一身的疲憊消失無蹤，同時他也去搜尋馬丁的故事，相當勵志，所以他告訴自己，如果選上市長就邀請馬丁來，今天總算完成自己的承諾。

台南市政府規畫系列「馬丁限定」活動，除了12月1日下午3時在南紡購物中心耶誕跨年音樂會，當晚7時南美館2館耶誕點燈，12月4日上午馬丁將參觀安平古堡，並搭乘台南觀光巴士遊台南，12月7日晚間6時會出席新營文化中心耶誕點燈。

市府新聞處表示，台南耶誕跨年系列活動首場音樂會在12月1日下午3時登場，地點在南紡購物中心，會由馬丁賀肯斯及文元國小、復興國小合唱團共同演出，民眾不需索票即可欣賞，為了該場音樂會，馬丁還特別練了鄧麗君名曲「月亮代表我的心」，現場將與民眾大合唱。

台南市長黃偉哲（左四）邀請荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（右四）擔綱台南耶誕跨年首場演唱...
台南市長黃偉哲（左四）邀請荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（右四）擔綱台南耶誕跨年首場演唱嘉賓。記者鄭維真／攝影
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馬丁賀肯斯清唱成名曲「YOU RAISE ME UP」。記者鄭維真／攝影
馬丁賀肯斯清唱成名曲「YOU RAISE ME UP」。記者鄭維真／攝影
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音樂會跨年黃偉哲

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