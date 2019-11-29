選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義市即時報導



嘉義市議員、立委參選人凌子楚， 日前提告郭男等8人妨害名譽，指郭等人在臉書社團貼文，「指凌爭議不斷....會被重新檢驗，當年選立委，外傳獲某陣營『前金』，還可能有後謝」，嘉義地檢署調查後以無積極證據、犯罪嫌疑不足，做不起訴處分。

凌子楚表示，對此處分不能接受，他參選立委沒有收過他人錢，願意公開所有選舉及私人帳戶檢驗，希望透過司法讓抹黑者拿出證據，他收到處分書後一定會申請再議。

嘉義地檢署檢察官不起訴處分書中指出，被告郭姓男子等人，在偵查中都否認有妨害名譽犯行。郭男表示他是記者退休，撰寫政治評論很久， 告訴人之前曾選過兩次立委確實有傳言「前金後謝」， 他並非無中生有，只是要提醒，「凌如果真的要再出來選立委，這些東西一定會被再拿出來攻擊……」

檢察官也認為，莊男的評論沒有指名道姓，戴、辜、蔡丶簡丶葉等人言論未具體指明對象，部分言論雖有負面觀感，但凌之前選立委時，確實有些傳聞，被告只是就這些糾紛發表意見，所用文字沒有妨害告訴人名譽之意，認定被告郭男等人犯罪嫌疑不足。

凌子楚說，十多年來因為這些不實謠傳、抹黑，指他「參選立委是收他人的錢」完全不是事實，對他傷害很大，他曾接受檢察官傳一次問話，沒想到就這樣做不起訴處分，不能接受。

他說，立法院過半的政黨，可以透過修改政黨法，強制公開政治人物銀行帳戶，和不動產內容，就可以避免，讓這個社會以訛傳訛，也不會讓彼此互不相識的朋友，相互仇恨、泯滅人性、人身攻擊，大家都變成政黨惡鬥和意識形態下的受害者。