陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



民進黨嘉義縣山區立委參選人陳明文晚間在中埔鄉後庄，舉辦後援會成立造勢大會，縣長翁章梁、議長張明達及中埔鄉長李碧菁等政要，以及農會理監事總幹事、議員、村長，全部站台力挺，展現大團結，陳明文述說任內政績，高喊守護主權保衛戰；立委管碧玲助講；「金曲歌后」詹雅雯壓軸獻唱，湧入逾3000名鄉親爆棚，場面盛大， 熱鬧滾滾。

陳明文說，他爭取農民權益福利，建設農村，提高農作物產值，一路走來始終如一，他爭取明年調高老農津貼每月7557元，還正在跟農委會研討，透過修訂農保條例，增訂農民退休專章，由農民自付保費，65歲退休每月可領1萬8000元老農退休金，保障農民生活，另爭取農委會推動農民職災保險，農作物保險，農機補助等，照顧農民。

他表示，中美貿易大戰，台灣獲利，台商回流，他爭取經濟部核定，開發中埔台糖公館農場工業區，還有興建中的公館滯洪池，解決水患，植栽千棵落羽松，施設步道，未來4年中埔將轉型起飛。

他感謝鄉親支持，讓他中埔獲得高得票率6成7，他強調，這場選戰是價值路線的選擇，是支持一國二制，還是拒絕一國二制， 也是守護主權的保衛戰，台灣與中共敵對關係還未中止，大陸飛彈仍對準台灣，上午立法院通過反滲透法逕付二讀，就是為防止中共間諜及滲透。