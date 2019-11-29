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回流七千億無助傳產業？王定宇要經濟部長南下面對業者

2019-11-29 20:34聯合報 記者周宗禎／即時報導

立法委員王定宇邀請經濟部長沈榮津率相關局處主管，今天南下台南歸仁國家地震硏究中心，與近300名台南與中南部中小企業負責人，就中小企業投資方案、「工廠輔導法」執行與緑能產業專區推動及進駐等議題對話。

王定宇表示，這場座談會他籌畫了近8個月之久，定名為「投資台灣，衝經濟」，首先是因為他發現今年雖然台商僑外投資有增加，但主要在科技業，工具機、螺絲螺帽等傳統產業似乎受惠有限，他要求經濟部近期擴大投資的利多，要涵蓋幫助到傳產業。

而大台南的產業發展面臨台商回流與綠能園區開發兩大利多，他邀請經濟部團隊，要離開決策圈，南下實地與台南在地中小企業對話，解決中小企業發展問題瓶頸，能與高科技業同享政府支持與經濟發展成果。

王定宇說， 「工廠輔導法」今年5月立法通過，明年即將實施， 但施行細則到現在不明確， 這影響到3萬8千間多間農地上工廠，還有一百多萬勞工的生計，他也邀請廠商與經濟部長直接對談， 他也希望未來每年至少一次，財經部會首長能夠到個地方來，與在地中小企業直接溝通，了解地方面臨的問題並協助解決，今天是第一場，希望未來能夠定期舉辦。

沈榮津表示，拜美中貿易戰之賜，台商返台投資金額截至日前已達7033億，政府在水、電與土地的需求上，已作好準備。沈榮津強調，台商回流投資於台南的金額為1300億，經濟會致力於輔導傳産的升級，讓傳産與高科技產業接軌，共存共榮，分享台灣的經濟果實。

沈榮津針對中小企業主提出的各項國際國內政策衝擊，環保、外勞法令，工廠輔導法修正等諸多議題，找來經濟部相關單位現場答覆，另王定宇也承諾成立窗口，來解決中小企業的疑義與發展瓶頸。市長黃偉哲、市議員鄭佳欣、郭鴻儀、蔡旺詮、許又仁與歸仁區長柳世雄、仁德區長黃素美等都父老都到場關心。

王定宇（前右二）要求經濟部長沈榮津（前中）南下面對業者了解心聲。記者周宗禎／攝影
王定宇（前右二）要求經濟部長沈榮津（前中）南下面對業者了解心聲。記者周宗禎／攝影
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王定宇（前右二）要求經濟部長沈榮津（前中）南下面對業者了解心聲。記者周宗禎／攝影
王定宇（前右二）要求經濟部長沈榮津（前中）南下面對業者了解心聲。記者周宗禎／攝影
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台商王定宇沈榮津

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