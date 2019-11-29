南科考古舘推出罕見「科技藝術家駐館特展」展出到年底

2019-11-29 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台灣史前文化博物館南科考古館推出「科技藝術家駐館計畫」，開放考古館場域與館藏資源請來藝術家以各自視角，激盪史前考古與文化間的創意發想，陳依純等三組藝術家運用不同媒材、元素，創造出各具特色的裝置藝術作品來與考古館對話。這項以科技藝術為核心概念，「重新詮釋考古文化意涵」的特展，將展出到12月31日。

南科考古館表示，藝術家陳依純以自身藝術專長，創作出動態影像與即時互動動畫，作品「穿越時空的考古學家」是10min動態影像與即時互動動畫，是她閱讀深度理解南科園區在地考古歷史特色，及和考古館研究人員交流訪談後，重新書寫的新趣味故事。

她以具有深度童趣的動畫影片，用幽默表現方式重現古早歷史，讓民眾能更藉由影片的觀看後，對考古充滿更深的興趣。

動畫構思主要以一個來自外地／外星球的特殊生命，藉由平行時空的旅程，展開了一場在南科考古博物館的探尋歷程，了解原始住民的歷史，也在博物館內發現特殊碎片物質，得以讓他順利返航，平安地回到遙遠的家鄉星球。而為了表示感謝，他做了一段動畫日記，送給地球上的朋友們。

藝術家林煌迪則利用南科考古館空間區域特性與場域脈絡，進行五組投影裝置與一巨型環境雕塑，交織成作品「重整作用_回家的路上」，象徵考古工作與層層異文明的接觸，希望在這片土地生活的人，重新認識自己的歷史，重新發掘自己與土地的關係。

另藝術家陳品蓁與法國藝術家Aymeric Ebrard合作，收集了考古館周邊的各個現代物件，將這些物件拆解成局部，散落在考古坑位的影像上，讓過去與現在的時間和空間交疊在一起，完成作品「時間遺落的碎片」。

作品中的媒材，從最古老的木頭、紙，到目前最科技的電子紙，希望傳達科技並非僅止於某個當下的靈光乍現，而是一連串對於人類生活的反饋。