嘉義縣第1所非營利幼兒園 大埔美幼兒園揭牌

2019-11-29 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院，上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼兒園大埔美非營利幼兒園揭牌儀式，縣長翁章梁帶來賓揭牌，提供多元教保服務，回應民眾對政府建立平價教保服務，減輕家長育兒負擔期待。

大埔美非營利幼兒園委託稻江科技暨管理學院辦理，9月營運共開設4班，招收2至3歲幼生16名，3至學齡前幼生75名，合計招收91名幼生，收費標準一般民眾每月3500元，第3名小孩就讀降為2500元，弱勢家庭免費。

幼兒園設施為一幢鋼骨造3層樓建築物，1至2樓規畫設置非營利幼兒園，依幼兒園分班及基本設施設備標準設置辦公室、廚房，健康中心等附屬教學設施空間，未來3樓規畫做社區托育空間，協助家長照顧2足月至未滿2歲幼生。

翁章梁說，非營利幼兒園由公部門提供場地及設施，交民間協辦建置幼兒園，以「平價收費」、「就近入學」、「貼近家長托育時間」及「弱勢優先」等條件，以弱勢者照顧優先，再來才是園區員工子女及一般民眾，免收註冊費。

大埔美精密機械園區一、二期工程完工，工業區廠商進駐，就業人口年輕化，移入人數增加，為讓園區員工安心就業，安心生養，建構良好托育環境，鼓勵移入就業或在地就業青壯年人口，願生願養。