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嘉義縣第1所非營利幼兒園 大埔美幼兒園揭牌

2019-11-29 17:48聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院，上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼兒園大埔美非營利幼兒園揭牌儀式，縣長翁章梁帶來賓揭牌，提供多元教保服務，回應民眾對政府建立平價教保服務，減輕家長育兒負擔期待。

大埔美非營利幼兒園委託稻江科技暨管理學院辦理，9月營運共開設4班，招收2至3歲幼生16名，3至學齡前幼生75名，合計招收91名幼生，收費標準一般民眾每月3500元，第3名小孩就讀降為2500元，弱勢家庭免費。

幼兒園設施為一幢鋼骨造3層樓建築物，1至2樓規畫設置非營利幼兒園，依幼兒園分班及基本設施設備標準設置辦公室、廚房，健康中心等附屬教學設施空間，未來3樓規畫做社區托育空間，協助家長照顧2足月至未滿2歲幼生。

翁章梁說，非營利幼兒園由公部門提供場地及設施，交民間協辦建置幼兒園，以「平價收費」、「就近入學」、「貼近家長托育時間」及「弱勢優先」等條件，以弱勢者照顧優先，再來才是園區員工子女及一般民眾，免收註冊費。

大埔美精密機械園區一、二期工程完工，工業區廠商進駐，就業人口年輕化，移入人數增加，為讓園區員工安心就業，安心生養，建構良好托育環境，鼓勵移入就業或在地就業青壯年人口，願生願養。

翁章梁、稻江董事長陳盛嘉、議員許有疆、劉雅文、黃芳蘭、林緗亭、黃榮俊、吳思蓉、楊秀琴等共同揭牌； 目前幼兒園招收幼生25名，還有缺額，有意就讀家長歡迎洽電吳園長(05)2956608。

嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼...
嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼兒園大埔美非營利幼兒園揭牌儀式。圖／縣府提供
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嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼...
嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼兒園大埔美非營利幼兒園揭牌儀式。圖／縣府提供
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嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼兒園大埔美非營利幼兒園揭牌儀式。圖／縣府提供
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嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼...
嘉義縣政府與稻江科技暨管理學院上午在大林鎮大埔美精密機械園區，舉行第1所非營利幼兒園大埔美非營利幼兒園揭牌儀式。圖／縣府提供
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幼兒園大埔翁章梁

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