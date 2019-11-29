影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝市長圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



日籍松川阿嬤兒時住嘉義，近年多次來嘉義尋找兒時同學、無功而返，日前她再次隻身來台，透過嘉義市府協助，得知兒時玩伴皆已離世，但市府聯繫到楊姓故友之子見面，讓松川阿嬤感動不已，今天特別到市府拜訪市長黃敏惠，感謝幫忙圓夢，這次嘉義行讓她放下心中一塊石頭，沒有遺憾。

87歲松川阿嬤在台出生，童年住在嘉義市、現住東京，曾多次來台尋找兒時玩伴，都因地址更迭、遍尋無人，日前台灣陳姓友人陪她再次到嘉義市尋友，透過嘉義市府協助，確認松川阿嬤日據時期設籍嘉義市榮町，即現在中正公園附近，並找到楊姓友人三子、安排雙方見面，拿出老照片回憶當年往事。

松川阿嬤今天由友人陪同拜訪黃敏惠，黃敏惠贈送阿嬤1份當年她住嘉義的戶籍謄本影印本做紀念，也親自導覽，介紹市府內陳澄波油畫中嘉義公園、舊建築場址，松川阿嬤開心回憶童年往事，笑著敘述市府周邊也是她的重要回憶。

「台灣童年回憶很快樂！」松川阿嬤說，父親是日據時期木材株式會社會長，常帶她到嘉義市各地遊玩，像嘉義公園就常去，她還提及中正公園現址，印象中有許多防空洞，現在已完全不同；回日本後非常想念台灣，曾於40年前來嘉義找到多名同學敘舊，但5年前家人陪她再來嘉義，因市容、地址變更已找不到人，只能失望回日本。