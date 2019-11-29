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漁電共生試驗成功釋放利多 讓台灣養殖邁向智慧科技

2019-11-29 17:29聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

水產試驗所在雲林和台南以20公頃魚塭，進行漁電共生試驗，不論文蛤或虱目魚成效良好，農委會今天在台西水試所發表成果，並與多家光電公司簽約合作，強調經過1年多的對照養殖試驗，遮光率40%養殖和傳統的育成率相差不多，但遮光可大幅改善養環境，讓魚塭「冬暖夏涼」，養殖物長得較快，不必擔心水溫、盬度過高或溶氧不足，是邁入智慧養殖的新里程碑。

農委會水產試驗所今天在台西試驗場舉行「漁電共生試驗育成基地啟用典禮」，水試所長陳君如表示，育成基地目前已有5家廠商完成進駐簽約，透過實體營運，加速漁電共生研究發展，成為智慧化漁電共構創新的養殖據點。

陳君如說，配合綠能政策，水試所依現行法規光電設施40%遮蔽率前提下，進行文蛤立柱式及浮動式的實體光電設施養殖試驗，發現文蛤養殖育成及產能可達到7成，效果不錯，在同樣氣溫、水溫條件下，育成率差不多。

但針對近年來養殖環境變差，包括氣候遽變、降暴雨增多，使魚塭水質容易變化，造成文蛤死亡暴增，這兩年育成率甚至不到兩成，陳君如說，如果遇到這種情況，漁電魚塭可就能發揮維護魚塭環境功能的時候，因設施遮蔽可有效降低水溫1至3度，減少急降雨的衝擊，冬季則可抗寒，增溫3到5度，減少魚貝被凍死，反而對養殖更有利。

陳君如說，目前在台西試驗立柱光電、台南七股則試驗浮動式光電，兩者效果都很好，未來將試驗白蝦等更多種台灣主流養殖魚貝，為國內打造光電合體的智慧科技養殖場。

光電董事長陳貴光表示，漁電共生以漁養為優先，將來採保障合作模式，不僅魚塭業主每月有約五萬元租金收入，包括魚苗、飼料等全由光電業者支付，收成雖歸屬光電業者，但魚塭業主仍可分紅，加上他們將引進水質遠距監控等科技管理，魚塭主人只需巡池就有穩定收入，大大降低養殖風險，創造漁電雙贏。

魚塭業者黃淑玲、林國體及林珍等多人說，養殖環境和氣候大不如前，養殖死亡率高風險也高，年輕人不願回來，有人回家養了幾年把積蓄都虧光，漁電給他們多了一項選擇，沿海人口老化日益嚴重，為養殖找出一條保障可靠的新路才重要。

台西漁電共生試驗場採立柱光電，可大幅改善現有的養殖環境和水質，試驗養殖成功。記者...
台西漁電共生試驗場採立柱光電，可大幅改善現有的養殖環境和水質，試驗養殖成功。記者蔡維斌／攝影
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漁電共生養殖的成功，將帶給沿海養殖新的里程碑。記者蔡維斌／翻攝
漁電共生養殖的成功，將帶給沿海養殖新的里程碑。記者蔡維斌／翻攝
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台西漁電共生試驗場採立柱光電，可大幅改善現有的養殖環境和水質，試驗養殖成功。記者...
台西漁電共生試驗場採立柱光電，可大幅改善現有的養殖環境和水質，試驗養殖成功。記者蔡維斌／攝影
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漁電共生和傳統魚塭養出的文蛤對照下，因不受強日和暴雨影響，光電組略顯肥美。記者蔡...
漁電共生和傳統魚塭養出的文蛤對照下，因不受強日和暴雨影響，光電組略顯肥美。記者蔡維斌／攝影
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漁電共生和傳統魚塭養出的文蛤對照下，因不受強日和暴雨影響，光電組略顯肥美。記者蔡...
漁電共生和傳統魚塭養出的文蛤對照下，因不受強日和暴雨影響，光電組略顯肥美。記者蔡維斌／攝影
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農委會水試所和光電業者合作進行漁電共生試驗養殖成功，共同發表成果，為台灣養殖跨出...
農委會水試所和光電業者合作進行漁電共生試驗養殖成功，共同發表成果，為台灣養殖跨出新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
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農委會水試所和光電業者合作進行漁電共生試驗養殖成功，共同發表成果，為台灣養殖跨出...
農委會水試所和光電業者合作進行漁電共生試驗養殖成功，共同發表成果，為台灣養殖跨出新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
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農委會水試所和光電業者合作進行漁電共生試驗養殖成功，共同發表成果，為台灣養殖跨出...
農委會水試所和光電業者合作進行漁電共生試驗養殖成功，共同發表成果，為台灣養殖跨出新的里程碑。記者蔡維斌／攝影
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