監委巡察嘉義縣政府 批中央財政劃分劫富濟貧不符公義

2019-11-29 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



監察委員王美玉、瓦歷斯．貝林下午巡察嘉義縣，聽取縣長翁章梁及主管簡報並座談，翁章梁建議行政院用農業權交易機制，解決統籌分配款分配不均問題；王美玉深表認同說「這是很好意見！」他們巡察雲嘉嘉縣市，感受中央在六都崛起後，與非六都財政劃分「劫富濟貧」，尤其農業縣自有財源不足，農地多發展受限，農業權交易機制是從制度面，解決財政劃分不公的好機制，她會在巡察行政院時提出。

縣長翁章梁及議長張明達指出，目前中央公告的全國國土計畫，將農地及國土保育用地劃設在農業縣市，尤其嘉義縣土地90％以上，遭劃設為農地及限制發展用地，以現況農地存糧，做為國土計畫農地維護總量訂定依據，違反公平正義。

建議中央應考慮以每人平均糧食熱量觀點，給予農民對地補貼，中央部會應要求各縣市政府訂出糧食需求量與生產糧食農地面積，例如都會區應透過農地權交易機制，向農業縣購買不足的糧食需求基本量，相關經費以專款專用，運用在農業發展，照顧農民，讓農業永續經營，同時合理解決統籌分配款分配不均問題，避免「劫貧濟富」現象。