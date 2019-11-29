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台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市玉井警分局今天表示，每逢周末假期外地大批人潮進入玉井地區，致周邊台3線、台84線、台20線湧現車潮，與在地農民的機車、農用搬運車交織穿梭，常見險象環生。交通組分析轄區自100年迄今玉井分局轄內A1類（死亡車禍）肇事主要因素，以｢未注意車前狀況｣最多，時段以10時至12時發生最多，車種則以普通重型機車最多，而發生肇事道路型態以彎曲路段發生最多。

為有效勤務作為預防交通事故，降低死傷人數。玉井警分局運用自100年迄今大數據分析易肇事路段時段據以規畫勤務，輔運用交通大隊配發最新型測速槍等科技執法裝備，從今年12月起針對轄內台3線、台20線與台20乙線等部分筆直且路幅較寬路段，列為超速執法重點，另將台3線部分彎曲路段，列為員警巡邏守望重點，期能減少本轄民眾生命財產損傷。

玉井分局掉醒用路人，如行經一般道路超速者，可處新台幣（以下同）1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（屬嚴重超速危險駕駛），將處6000元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。

玉井分局長楊青垂指出，十件車禍九次快，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而是為了維護用路人的安全，在設置的測速定點皆經大數據分析，將不定期在轄區各重要路段加強執法，請用路人勿心存僥倖，務必放慢速度，小心駕駛確保安全，也避免受罰。

台南玉井警分局將在重點道路加強機動測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局將在重點道路加強機動測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
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測速車禍

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