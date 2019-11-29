嘉義縣智慧城鄉不老社區智慧C點啟動 明年建置完成

2019-11-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



經濟部工業局與嘉義縣政府上午在創新學院，共同舉辦「智慧城鄉，不老社區智慧C點啟動」儀式，縣長翁章梁主持，見證啟動嘉縣巷弄長照站C據點，導入智慧血壓量測，智慧化，預定明年6月前建置完成，進入智慧長照的新里程碑。

活動開場由「有氧天王」潘若迪老師，帶翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、義竹鄉長黃阿家、溪口鄉長孫維聰、議員黃芳蘭、林緗亭、姜梅紅、醫事C代表、社照C代表及數百名社區長者，隨音樂扭臀擺腰跳韻律舞，嗨翻全場。

縣府結合工業局，藉「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」計畫，完成各鄉鎮市建置74處智慧血壓量測據點，包括衛生所、藥局、居家護理所、護理之家、社區關懷據點及縣公車處等，其中醫事C據點設置31處，幫長輩監測血壓、體重、手握力等等的數據，到目前2486人註冊、2萬3240人次量測數。

縣府村里生活大調查，發現社區民眾普遍有增設血壓站需求，翁章梁要求衛生局編經費購置67組智慧型血壓計總經費154萬，設置在民眾頻繁出入社照C據點，預計明年6月底前完成，加上工業局補助74處，嘉義縣一共141村里有智慧血壓量測點，村里涵蓋率近4成，這是嘉縣巷弄長照站C據點導入智慧血壓量測的一大特色，量測數據將記錄在雲端平台，使用者可下載APP查看平日測量資料，為健康把關。