高鐵嘉義站送愛 贈票太保市過溝社區長者樂遊港都

2019-11-29 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣老化比例全台居冠，台灣高鐵為幫助弱勢偏鄉長輩有一趟難忘高鐵之旅，高鐵嘉義站長毛家鵬上午特別送上溫暖愛心車票禮物，贊助太保市「過溝社區發展協會」弱勢長輩搭乘高鐵列車，到高雄港都旅行，阿公、阿嬤呼朋引伴一同出遊，是從沒有過的特別經驗，開心之情溢於言表。

鄉村人口老化嚴重，青壯年人口外流，時見年長者獨自生活寂寞身影，過溝社區發展協會理事長陳敬評說，鄉下長輩缺少後輩陪伴，沒什麼機會出外旅遊，9月13日到高鐵嘉義站進行中秋節快閃表演，讓這群務農阿公、阿嬤開心手舞足蹈，直呼「揪特別的經驗，從沒快閃過！」、「哇！呷架大漢，頭一次進來高鐵站餒！！」、「常常聽到高鐵揪方便揪快速ㄟ，阿毋擱攏某坐過！」。

由於協會一直希望帶阿公、阿嬤搭高鐵旅行，礙於經費無法成行，高鐵公司得知弱勢長者心願，積極接洽協助，為長輩送來車票禮物，過溝社區長輩們在贈票儀式表演舞蹈，感謝高鐵熱情贊助。