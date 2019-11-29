親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港航空部分員工延遲發薪 傳北美全線停飛

室內照片曝光！向心夫婦2.78億現金購買信義區3戶豪宅

高鐵嘉義站送愛 贈票太保市過溝社區長者樂遊港都

2019-11-29 14:34聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣老化比例全台居冠，台灣高鐵為幫助弱勢偏鄉長輩有一趟難忘高鐵之旅，高鐵嘉義站長毛家鵬上午特別送上溫暖愛心車票禮物，贊助太保市「過溝社區發展協會」弱勢長輩搭乘高鐵列車，到高雄港都旅行，阿公、阿嬤呼朋引伴一同出遊，是從沒有過的特別經驗，開心之情溢於言表。

鄉村人口老化嚴重，青壯年人口外流，時見年長者獨自生活寂寞身影，過溝社區發展協會理事長陳敬評說，鄉下長輩缺少後輩陪伴，沒什麼機會出外旅遊，9月13日到高鐵嘉義站進行中秋節快閃表演，讓這群務農阿公、阿嬤開心手舞足蹈，直呼「揪特別的經驗，從沒快閃過！」、「哇！呷架大漢，頭一次進來高鐵站餒！！」、「常常聽到高鐵揪方便揪快速ㄟ，阿毋擱攏某坐過！」。

由於協會一直希望帶阿公、阿嬤搭高鐵旅行，礙於經費無法成行，高鐵公司得知弱勢長者心願，積極接洽協助，為長輩送來車票禮物，過溝社區長輩們在贈票儀式表演舞蹈，感謝高鐵熱情贊助。

高鐵嘉義站長毛家鵬說，高鐵公司落實企業社會責任，將持續協助弱勢團體搭高鐵，體驗「一日生活圈」便利，台灣邁入高齡化社會，希望透過高鐵圓夢之旅，鼓勵長輩走出家門，參與戶外活動，體驗高鐵便捷、快速及舒適友善乘車服務，喚起社會大眾關注高齡化社會。這次活動讓弱勢長者圓搭高鐵夢想，留下美好的回憶。

高鐵嘉義站長毛家鵬上午送上溫暖愛心車票禮物，贊助太保市「過溝社區發展協會」弱勢長...
高鐵嘉義站長毛家鵬上午送上溫暖愛心車票禮物，贊助太保市「過溝社區發展協會」弱勢長輩搭乘高鐵列車，到高雄港都旅行。圖／高鐵提供
分享
高鐵嘉義站長毛家鵬上午送上溫暖愛心車票禮物，贊助太保市「過溝社區發展協會」弱勢長...
高鐵嘉義站長毛家鵬上午送上溫暖愛心車票禮物，贊助太保市「過溝社區發展協會」弱勢長輩搭乘高鐵列車，到高雄港都旅行。圖／高鐵提供
分享

高鐵嘉義銀髮族

相關新聞

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

嘉義縣智慧城鄉不老社區智慧C點啟動 明年建置完成

2019-11-29 14:50

慶祝移民節 2019移民嘉年華將在台南登場

2019-11-29 13:37

台南耶誕燈節12月登場 融合中世紀歐洲哥德式概念

2019-11-29 13:03

嘉義縣村里生活大調查結果 民怨最多前3項都與環保有關

2019-11-29 12:55

大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導

2019-11-29 12:52

成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49

搶救沙洲大作戰！台南青山港沙洲7年投入2.6億復育有成

2019-11-29 10:21

台南聖誕燈節12月1日點燈 交通管制報你知

2019-11-29 10:18

「你住房我捐款」 劍湖山大飯店住房提撥199捐展望會

2019-11-28 23:25

八掌溪防汛路 直通台82線

2019-11-28 23:15

水溝工程卡關「開門就見大洞」

2019-11-28 23:15

「5星旗」廟遭拆 林德旺槓王定宇

2019-11-28 23:13

花生收購研商會議 張麗善提因應措施

2019-11-28 22:32

花生之亂／張麗善請包公明察 告蘇治芬誹謗

2019-11-28 22:21

雲林「花生之亂」 議會找上監委陳情

2019-11-28 21:13

南市校園屋頂光電 3年後回饋金逾1千萬

2019-11-28 18:39

卓榮泰率綠議員挺無黨籍洪慈庸 要組政黨合作示範區

2019-11-28 18:19

全台首創國小天文課程 「星動時課」博覽會

2019-11-28 17:57

花生收購研商會議 張麗善提出因應措施

2019-11-28 17:32

肯定貢獻 央大將所發現的小行星命名為南瀛天文館

2019-11-28 17:17

善款勸募日益困難 育達愛心開箱文裝滿溫馨

2019-11-28 17:01

王令麟與南華大學簽產學合作協定 勉勵大學生永不放棄

2019-11-28 17:01

二仁溪港尾橋通車 台南市「雙博物館自行車道」完成

2019-11-28 16:15

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

影／花生爭議蘇治芬喊閉嘴 張麗善：別把農民當選舉武器

2019-11-28 15:20

嘉縣貓犬免費絕育 毛孩乖乖排隊等藥退

2019-11-28 14:29

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

四河局宣布再補助800萬 延伸濁水溪林內堤段步道

2019-11-28 13:52

影／土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

遠東巨城購物中心、新竹SOGO週年慶 人潮蜂擁擠爆採買

2019-11-28 20:27

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04

美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

南投竹山率先智慧停車 啟用地磁感應上路

2019-11-29 10:34

「第一場雪」在這裡！ 2019屏東聖誕節今晚點燈

2019-11-29 09:13

藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05

竹東鎮長臉書宣布辭職 選委會：2個半月內完成補選

2019-11-29 13:38

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21

竹東甘藷節千人焢窯、親子挖地瓜 12月7日登場

2019-11-29 07:17

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

證實高美蘭請辭且追溯 葉匡時批綠議員「也要長大」

2019-11-29 10:50

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50

中興新村活化沒下文 許淑華：韓執政會落實改造

2019-11-28 20:41

影／男的帥、女的美！台中市消防局月曆出爐 只有200份

2019-11-29 11:21

台南聖誕燈節12月1日點燈 交通管制報你知

2019-11-29 10:18

橋科聯外道開工變調 內政部：不知高市府在「張」什麼？

2019-11-28 15:59

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

基隆10特色餐廳推15道山藥創意料理 拚巧思吸遊客品嘗

2019-11-28 20:28

順利從老農眼球取出鐵屑異物 台東遠距醫療建功

2019-11-29 09:46

老街溪惡臭 環局：民生汙水汙染

2019-11-28 23:37

北市都委會通過 南港隧道拚2024年通車

2019-11-28 23:37

新北林口區業者住宅區種太陽光電 民眾抗議反彈

2019-11-28 18:59

聖祖公司每年捐贈8萬元獎學金 扶助金大弱勢學生

2019-11-28 18:38

台東醫療雙喜！海端衛生所醫療升級 馬偕成為重急救醫院

2019-11-28 17:28

成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

雲林「花生之亂」 議會找上監委陳情

2019-11-28 21:13

總召說「一毛不刪」韓市府總預算 高市民進黨團急澄清

2019-11-29 12:56

馬英九騎三輪車訪蓮池潭 聯手黃昭順要推環潭鐵人三項

2019-11-28 16:07

林園工業區燃燒塔冒黑煙 台塑跳俥肇禍

2019-11-28 20:16

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

影／太陽花國賠案北市府提上訴 柯:徐國勇也不敢反對

2019-11-28 16:18

劉世芳批黃昭順不服務 黃反擊：只有我設市場服務點

2019-11-28 21:57

北市停車格地磁「不智慧」 議員批還繼續增設

2019-11-28 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top