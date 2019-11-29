親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

台南耶誕燈節12月登場 融合中世紀歐洲哥德式概念

2019-11-29 13:03聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

2019「台南耶誕燈節」12月起開跑，台南市政府今年選在台南市美術館2館以及新營文化中心廣場、札哈木公園等地設立耶誕樹燈飾，其中台南美術館燈區以中世紀歐洲哥德式教堂的玫瑰花窗和碎形玻璃概念，搭配紅黃藍三原色，透過白天陽光或夜晚燈光照射反射出不同漸層的光影變化，恰似玫瑰花窗撒落的神聖花束，搭配南美館國際級的建築景觀，將讓民眾耳目一新。

觀光旅遊局指出，新營文化中心燈區耶誕樹則由雲林科技大學老師率領學生共同製作，名為「四季的旋律」，以台灣四季花卉的剪影，搭配四季協奏曲，並結合AR技術，民眾可以透過手機選擇自己喜歡的音樂或花卉，一同感受光影與四季的律動。

札哈木公園則是以原住民圖騰特色，展現不同於傳統的耶誕風味；加上奇美博物館、南紡購物中心、大遠百、新光三越等多處別具特色的耶誕樹燈飾布置，屆時將為台南更增添多處耀眼的觀光亮點。

耶誕點燈晚會即將在12月1日晚間6時半於南美館二館入口廣場開場，緊接著新營文化中心的耶誕樹也將在12月7日晚間6時點亮。晚會節目市府特別安排以「YOU RAISE ME UP」走紅的「荷蘭好聲音」冠軍得主馬丁賀肯斯蒞臨兩場點燈晚會獻唱，點燈當天下午也會有親子闖關遊戲及愛心義賣園遊會。

台南美術館燈區以中世紀歐洲哥德式教堂的玫瑰花窗和碎形玻璃概念，搭配紅黃藍三原色，...
台南美術館燈區以中世紀歐洲哥德式教堂的玫瑰花窗和碎形玻璃概念，搭配紅黃藍三原色，透過白天陽光或夜晚燈光照射反射出不同漸層的光影變化。圖／台南市觀旅局提供
分享

台南美術館奇美博物館耶誕節

相關新聞

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

慶祝移民節　2019移民嘉年華將在台南登場

2019-11-29 13:37

嘉義縣村里生活大調查結果 民怨最多前3項都與環保有關

2019-11-29 12:55

大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導

2019-11-29 12:52

成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49

搶救沙洲大作戰！台南青山港沙洲7年投入2.6億復育有成

2019-11-29 10:21

台南聖誕燈節12月1日點燈 交通管制報你知

2019-11-29 10:18

「你住房我捐款」 劍湖山大飯店住房提撥199捐展望會

2019-11-28 23:25

八掌溪防汛路 直通台82線

2019-11-28 23:15

水溝工程卡關「開門就見大洞」

2019-11-28 23:15

「5星旗」廟遭拆 林德旺槓王定宇

2019-11-28 23:13

花生收購研商會議 張麗善提因應措施

2019-11-28 22:32

花生之亂／張麗善請包公明察 告蘇治芬誹謗

2019-11-28 22:21

雲林「花生之亂」 議會找上監委陳情

2019-11-28 21:13

南市校園屋頂光電 3年後回饋金逾1千萬

2019-11-28 18:39

卓榮泰率綠議員挺無黨籍洪慈庸 要組政黨合作示範區

2019-11-28 18:19

全台首創國小天文課程 「星動時課」博覽會

2019-11-28 17:57

花生收購研商會議 張麗善提出因應措施

2019-11-28 17:32

肯定貢獻 央大將所發現的小行星命名為南瀛天文館

2019-11-28 17:17

善款勸募日益困難 育達愛心開箱文裝滿溫馨

2019-11-28 17:01

王令麟與南華大學簽產學合作協定 勉勵大學生永不放棄

2019-11-28 17:01

二仁溪港尾橋通車 台南市「雙博物館自行車道」完成

2019-11-28 16:15

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

影／花生爭議蘇治芬喊閉嘴 張麗善：別把農民當選舉武器

2019-11-28 15:20

嘉縣貓犬免費絕育 毛孩乖乖排隊等藥退

2019-11-28 14:29

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

四河局宣布再補助800萬 延伸濁水溪林內堤段步道

2019-11-28 13:52

影／土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

影／土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

遠東巨城購物中心、新竹SOGO週年慶 人潮蜂擁擠爆採買

2019-11-28 20:27

桃捷首創非營利幼兒園 時間彈性、每月僅需3500元

2019-11-28 14:16

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

仙草花海被遊客、攝影器具壓爛 桃市府籲遊客「腳下留情」

2019-11-28 15:00

美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

新北歡樂耶誕城 5拍照熱點大公開

2019-11-28 14:41

竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04

南投竹山率先智慧停車 啟用地磁感應上路

2019-11-29 10:34

藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05

環狀線噪音太吵 住戶新北市府抗議要侯友宜Long Stay

2019-11-28 13:54

「第一場雪」在這裡！ 2019屏東聖誕節今晚點燈

2019-11-29 09:13

竹東甘藷節千人焢窯、親子挖地瓜 12月7日登場

2019-11-29 07:17

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

墾丁送夕陽、迎曙光 別忘了到關山福德宮拿金元寶

2019-11-28 13:47

證實高美蘭請辭且追溯 葉匡時批綠議員「也要長大」

2019-11-29 10:50

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19

衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21

中興新村活化沒下文 許淑華：韓執政會落實改造

2019-11-28 20:41

橋科聯外道開工變調 內政部：不知高市府在「張」什麼？

2019-11-28 15:59

基隆10特色餐廳推15道山藥創意料理 拚巧思吸遊客品嘗

2019-11-28 20:28

台南聖誕燈節12月1日點燈 交通管制報你知

2019-11-29 10:18

捐二手相機做公益 開啟尖石鄉孩童全新視野

2019-11-28 14:53

老街溪惡臭 環局：民生汙水汙染

2019-11-28 23:37

影／男的帥、女的美！台中市消防局月曆出爐 只有200份

2019-11-29 11:21

順利從老農眼球取出鐵屑異物 台東遠距醫療建功

2019-11-29 09:46

聖祖公司每年捐贈8萬元獎學金 扶助金大弱勢學生

2019-11-28 18:38

新北林口區業者住宅區種太陽光電 民眾抗議反彈

2019-11-28 18:59

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27

台東醫療雙喜！海端衛生所醫療升級 馬偕成為重急救醫院

2019-11-28 17:28

雲林「花生之亂」 議會找上監委陳情

2019-11-28 21:13

林園工業區燃燒塔冒黑煙 台塑跳俥肇禍

2019-11-28 20:16

馬英九騎三輪車訪蓮池潭 聯手黃昭順要推環潭鐵人三項

2019-11-28 16:07

北市都委會通過 南港隧道拚2024年通車

2019-11-28 23:37

影／太陽花國賠案北市府提上訴 柯:徐國勇也不敢反對

2019-11-28 16:18

劉世芳批黃昭順不服務 黃反擊：只有我設市場服務點

2019-11-28 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top