台南耶誕燈節12月登場 融合中世紀歐洲哥德式概念

2019-11-29 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



2019「台南耶誕燈節」12月起開跑，台南市政府今年選在台南市美術館2館以及新營文化中心廣場、札哈木公園等地設立耶誕樹燈飾，其中台南美術館燈區以中世紀歐洲哥德式教堂的玫瑰花窗和碎形玻璃概念，搭配紅黃藍三原色，透過白天陽光或夜晚燈光照射反射出不同漸層的光影變化，恰似玫瑰花窗撒落的神聖花束，搭配南美館國際級的建築景觀，將讓民眾耳目一新。

觀光旅遊局指出，新營文化中心燈區耶誕樹則由雲林科技大學老師率領學生共同製作，名為「四季的旋律」，以台灣四季花卉的剪影，搭配四季協奏曲，並結合AR技術，民眾可以透過手機選擇自己喜歡的音樂或花卉，一同感受光影與四季的律動。

札哈木公園則是以原住民圖騰特色，展現不同於傳統的耶誕風味；加上奇美博物館、南紡購物中心、大遠百、新光三越等多處別具特色的耶誕樹燈飾布置，屆時將為台南更增添多處耀眼的觀光亮點。