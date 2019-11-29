嘉義縣村里生活大調查結果 民怨最多前3項都與環保有關

2019-11-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣長翁章梁去年競選期間，提出村里生活大調查政見，下個月就職周年，上午在創新學院參加縣府舉辦的村里長暨村里幹事講習會，報告村里生活大調查結果，以及鄉親反映問題執行情形，其中排水溝清疏、長期髒亂點、偷倒垃圾廢棄物是反映最多的3項問題，總案件共674件，須執行545件，目前完成清理414件，完成率7成以上。

翁章梁說，村里生活大調查，縣府派人訪談村里長及社區理事長等意見領袖，回收問卷共650份，彙整統計共7000多個問題，內容包括道路建設類、水利設施類、警政類、消防安全類、社會福利類、衛生保健類、農村再生類、環境保護類、教育類、文化藝術類、空間營造類及其他類別。

排水溝清疏、長期髒亂點、偷倒垃圾廢棄物是鄉親反映較多的三個議題； 道路改善部分，獲中央核定83案，經費約10億元，預計改善92村里，改善總長度238公里，今年縣鄉道維護計畫，經費1億3500萬元，預定今年底完工。

他強調，鄉親福利及問題，都經村里長協助，村里生活大調查彙整問題7000多項，目前已完成2000多項，其中不少需要龐大經費，縣府都會列管，逐步努力完成，滿足地方需求。