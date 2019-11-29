成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



成大醫院體外循環師林光宇去年9月在開刀房持刀傷及2名醫護人員，今年3月一審被判刑1年，林光宇上月31日向成醫申請復職，院方考量林光宇的工作權、當事者權益並兼顧病人安全等，今起到成醫斗六分院復職，職務並調整為處理醫事行政業務。

林光宇表示，去年發生事情後，他曾去賣臭豆腐、打工做醫療相關工作，由於他要養孩子需要有收入，他會接受分院安排工作，與同事平和地相處，「這是人生職涯的新開始」。

成大醫院指出，林光宇因涉及刑事案件，經公懲會在今年5月22日判決休職6個月，並在11月29日休職期限屆滿，林已在10月31日向院方申請復職。

台南地院在去年10月5日就羈押中被告作出裁定，准予林光宇以150萬元交保，並諭知禁制令，包括不得進入成大醫院，不得以任何方式接觸告訴人、證人，或其他先前的同事。雖後來被告辯護人有向「台南高分院」聲請解除羈押、具保限制，但遭「台南高分院」駁回。