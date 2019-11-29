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成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

成大醫院體外循環師林光宇去年9月在開刀房持刀傷及2名醫護人員，今年3月一審被判刑1年，林光宇上月31日向成醫申請復職，院方考量林光宇的工作權、當事者權益並兼顧病人安全等，今起到成醫斗六分院復職，職務並調整為處理醫事行政業務。

林光宇表示，去年發生事情後，他曾去賣臭豆腐、打工做醫療相關工作，由於他要養孩子需要有收入，他會接受分院安排工作，與同事平和地相處，「這是人生職涯的新開始」。

成大醫院指出，林光宇因涉及刑事案件，經公懲會在今年5月22日判決休職6個月，並在11月29日休職期限屆滿，林已在10月31日向院方申請復職。

台南地院在去年10月5日就羈押中被告作出裁定，准予林光宇以150萬元交保，並諭知禁制令，包括不得進入成大醫院，不得以任何方式接觸告訴人、證人，或其他先前的同事。雖後來被告辯護人有向「台南高分院」聲請解除羈押、具保限制，但遭「台南高分院」駁回。

成醫表示，為審慎起見，並考量司法裁判、當事者權益並兼顧病人安全、醫療運作等各層面，依法同意林光宇復職，並保障林的公務職級與待遇，但受限於審判法院的具保裁定禁制令， 先派林光宇到成大醫院斗六分院工作。另外，因林光宇的刑案尚在審判程序中，考量臨床工作較具急迫壓力，並有輪班機制，所以職務調整為工作壓力較輕的醫事行政業務。

成大體循師林光宇（右）。圖／本報資料照片
成大體循師林光宇（右）。圖／本報資料照片
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成大醫院

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