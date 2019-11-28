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長榮大學耶誕點燈傳愛心 募集二手物品義賣助弱勢生

2019-11-28 20:31聯合報 記者周宗禎／即時報導

基督長老教會長榮大學今晚在行政大樓前廣場舉辦「聖誕點燈儀式」，除有傳統點燈儀式，下午還舉辦跳蚤市集，募集師生二手物品，義賣所得捐助高教深耕計畫弱勢學生，「落實基督教大學愛人惜物的精神」。

長榮大學今年聖誕造景佈置除有小屋、雪橇、薑餅人亮相外，也新增馴鹿、球燈及留言傳情等三個裝置。馴鹿有大小二種尺寸，身上貼壓克力反光條，輔以投射燈照明，十分可愛，小型尺寸的馴鹿可摺疊收納，提供義賣。

球燈圍繞聖誕樹形成燈海，最內圈燈座採用互動裝置，有人經過則會感應發光，具有科技感。另外特地將往年的手寫祝福卡新增打字形式，於馴鹿或雪橇上擺放字幕機，將祝福卡的留言輸入字幕機播放，讓大家經過時可以分享彼此的祝福。

點燈儀式主題為「點亮愛，傳遞愛」，儀式開始前邀請神學院、國際生、學生團契、小提琴社、吉他社及街舞社表演。

接著董事長楊四海、創辦人黃仁村、校長李泳龍、副校長孫惠民、歸仁區區區長柳世雄、臺南市大武崙綠能園區促進會理事長黃順記、大潭社區發展協會理事長林明信共同按下點燈鈕，「點亮校園之光，照亮社區，宣告溫馨聖誕月正式開始」。

應景的聖誕藝術造景講求環保與創意，以高一丈五聖誕樹為主體，周圍造景佈置校園美化小組團隊規畫設計，成員有資訊暨設計學院王献章、陳建邦、楊孟樺、林清峰、蘇于倫等老師帶領學生，利用舊有裝置及新增裝置合力完成，「展現師生共創實作力，營造校園浪漫歡樂的聖誕氣氛」。

校長李泳龍表示，今天恰好是感恩節，「對於本校而言是個豐盛的一年，像是剛獲得QS世界大學星級評等四星殊榮，希望在2年內變成5顆星大學；各項補助款也達到新高峰，今年可獲1.2億政府補助款，將全部投入教學設備及研究發展，希望明年比今年豐碩」。

另本月25日起台灣與宮古島包機直航，昨天日本宮古島市市長一行人到校參訪，長榮副校長孫惠民率領的參訪團下午也剛從宮古島市回校，希望2年至3年內在宮古島市成立海外分校計畫能實現，增加學生到日本學習的機會，讓學習更加國際化。

校牧室表示，聖誕點燈儀式結束後接續一系列慶祝活動，12月17日校內外報佳音，12月19日於國際會議廳舉辦聖誕音樂禮拜，邀請管樂團、國際生、同仁合唱團表演，歡迎欣賞。

基督長老教會長榮大學今晚在行政大樓前廣場舉辦「聖誕點燈儀式」。圖/校方提供
基督長老教會長榮大學今晚在行政大樓前廣場舉辦「聖誕點燈儀式」。圖/校方提供
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基督長老教會長榮大學今晚在行政大樓前廣場舉辦「聖誕點燈儀式」。圖/校方提供
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長榮義賣

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