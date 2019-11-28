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卓榮泰率綠議員挺無黨籍洪慈庸 要組政黨合作示範區

2019-11-28 18:19聯合報 記者游振昇／台中即時報導

民進黨黨主席卓榮泰今天下午率黨籍市議員蕭隆澤、周永鴻，跨黨派陪無黨籍立法委員洪慈庸車隊掃街，卓榮泰說，台中立委選舉是政黨合作的示範區，希望以分進合擊的方式帶動台中選舉熱情，也呼籲百萬青年站出來「挺台灣、保平安」，支持洪慈庸「衛冕關鍵席」。

洪慈庸表示，感謝賴清德副總統候選人今天早上來到台中加持，下午卓榮泰主席和在地議員蕭隆澤、周永鴻也特別陪同車掃，這次的選舉台灣人必須要團結一致對外，台灣一定要贏，她也全力爭取各方勢力支持，希望在地方打出好成績，這席是關鍵席次，希望集結所有力量，讓台灣這一次能真的勝利。

卓榮泰指出，台中立委選舉是政黨合作的示範區，除民進黨自提6位外，和無黨籍洪慈庸和台灣基進陳柏惟共同合作，也為未來更廣闊的政黨合作打好基礎。經過縝密選戰規劃，交叉火網，今天早上賴清德副總統陪同慈庸，下午他與黨籍議員陪同車掃，希望一整天分進合擊，帶動台中選舉熱情。

他表示，目前從南到北行程感受到選民的熱情提升，呼籲百萬青年站出來，挺台灣、保平安，洪慈庸自己身為媽媽更曉得，保護下一代的重要性，在政黨的合作的台中市出發更有意義，他說洪慈庸從地方出來，在國會努力有目共睹，獨特且重要性，一定要讓洪慈庸繼續連任留在國會。

針對台中選區分析，卓榮泰指出目前民調來看，將堅守台中4+1「衛冕區」，而新的「挑戰區」也已急起直追，速度相當快，包括莊競誠、陳柏惟、翁美春等選區，希望今天過後在地方有更好的回饋，他說洪慈庸是關鍵一席，合作會比4年前更密合，也期待結果更成功。

民進黨主席卓榮泰今天到台中，率綠營議員挺無黨籍立委參選人洪慈庸，陪她車隊拜票。圖...
民進黨主席卓榮泰今天到台中，率綠營議員挺無黨籍立委參選人洪慈庸，陪她車隊拜票。圖／洪慈庸服務處提供
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洪慈庸卓榮泰2020選舉台中市立委2020選舉

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