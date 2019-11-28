扭轉殯葬業負面觀感 嘉檢、市府舉辦講座杜絕收賄

2019-11-28 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



長久以來傳統殯葬業務給人晦暗不明的觀感，加上華人社會為求風水吉時，給予協助喪葬事務人員紅包，甚或喪家為求便利，常委託殯葬管理所基層人員或殯葬業者代辦申請喪葬事宜，讓殯葬管理所人員處於高度受請託而收賄的風險之中。

嘉義地檢署與嘉義市府今天下午5點舉辦「殯葬禮儀服務業者講習暨座談會」，請來主任檢察官郭志明擔任講師，透過嘉義縣大埔鄉公所今年爆發的曾文納骨塔貪汙等弊案，分析殯葬業務可能涉及的違法風險，南華大學助理教授洪筱蘋則講授「現代殯葬業趨勢」，提醒業者掌握轉型的脈動。

嘉義市長黃敏惠、檢察長繆卓然、民政處處長劉美鳳及政風處處長葉鴻銘等人出席講座，並邀請嘉義市現行核准經營的94家殯葬禮儀服務業者共同與會，希望共同杜絕違法，扭轉民眾對殯葬業的負面觀感。

黃敏惠說，過去曾發生喪家為求便利，委託殯管所基層人員或殯葬業者代辦申請喪葬事宜，形成殯管所人員收賄或侵占代辦費的環境，但市府長期推動殯葬收費標準資訊的公開深度，以及強化殯葬資訊管理系統的透明措施後，已讓心懷不軌的人受到約束。

繆卓然說，「殯葬紅包文化」過去長期存在，無論是家屬「強給」，還是殯館所人員「強要」，都屬貪瀆行為，就像明年年初的2合1大選一樣，無論是向人買票或賣票給人，都違反公職人員選舉罷免法。