台南立委選舉選區畫分改變 提醒別跑錯地方投錯人

2019-11-28 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南今年選舉可能有這個現象大家要注意，目前擔任韓國瑜國政顧問團成員的高思博表示，台南市下屆立委多一席，選區有改變，提醒選民要特別注意，投票時別「跑錯地方、投錯人」。

高思博在大台南市政倡議發展聯盟所闢設的「爆報台南」廣播節目中指出，第十屆立委選舉的參選狀況空前熱烈，全國有19個政黨參選，台南市就有13個政黨參與，參選高手如林，最年長是71歲的洪秀柱，最年輕是22歲的蔡成筱，可見台南濃厚的民主氛圍受到政界的重視，所以選民應特別珍惜自己手中寶貴的選票。

高思博說他長年從政且教授大學法律課程，對國內林立的政黨大致了解，但以台南這次參選政黨來說，很多政黨是他前所未聞，例如合一行動聯盟、圓黨、宗教聯盟、台澎黨，值得選民在選舉活動期間仔細聆聽各參選人的抱負，其中最值得注意的新政黨應屬「安定力量」，係去年推動愛家公投獲得勝利的主力團體。