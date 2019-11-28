全台首創國小天文課程 「星動時課」博覽會

2019-11-28 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南市教育局南瀛天文館全台首創國小天文課程「星動時課」，新學年起已在15所國小實施，透過團隊研發的36套教材，學生聽星宿故事、聊星座、探秋冬星空，樂在其中。

南瀛天文館所研發的這套國小天文課程，12月1日將在忠義國小以「玩轉天文‧星動時課」天文課程博覽會登場，透過「黑洞密室逃脫」、「阿提米斯的異想世界」等好玩的遊樂園主題概念，讓親子體驗玩轉天文的樂趣。

南瀛科學教育館長何秋蓮表示，這套課程歷經兩年的教案編寫、課程試教修正，以及教育研發製作，今年7月完成。共36套教材，每年級6套，透過團康、桌由、故事或教具操作，轉化為好玩易懂的課程，以寓教於樂的方式，讓孩子認識天文，並產生興趣。教育局長鄭新輝說，從這學期起，已有15所國小實施「星動時課」課程。

億載國小是天文特色學校，天文志工搭配老師，利用早自修融入課程，也是小朋友最喜歡上的課。何秋蓮表示，博覽會從上午9點到下午4點，36套課程結合遊樂園主題活動，提供免費體驗；只要喊出「玩轉天文，天文好好玩」口號，音量超過80分貝，就可獲得闖關卡以及滿天星1份。