花生收購研商會議 張麗善提出因應措施

2019-11-28 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



農委會日前宣布每台斤40元保價收購，有盤商抱怨干預市場機制、農民找不到窗口，也有農會想幫忙收購但沒有相關貯藏空間等問題；縣府與農糧署官員等今天下午召開花生收購研商會議，縣長張麗善提出因應措施，農糧署允諾帶回意見研議，保障農民權益。

雲林落花生生產面積佔全台七成，縣府農業處統計，第二期花生種植面積9595公頃、總產量2萬5900公噸，自農委會宣布收購政策後，目前還有6739公噸還未收購。

今天研商會議中，有盤商提到，花生進口的關稅配額每年都有，農委會一口喊價40元收購，並非長久之計，未來若操作不好，還可能讓價格崩盤。

有農會員工與公所農業課人員說，這次的花生保價收購政策十分混亂，對收購單位的配套與協助、收購花生的品項和品質都交代不清，導致民間單位難以配合。

縣長張麗善也提出因應落花生產銷失衡對策，她說，縣政府已針對二期轉作花生對地補貼每公頃2千元，她建議農委會針對落花生要輔導轉作、種植面積登記以及保障農民基本收益，同時嚴格管制落花生進口量與時間，並提高關稅避開採收期。

農糧署作物生產組簡任技正蘇登照表示，針對收購政策，為強化農民團體進場收購，已針對運費、加工等費用每公斤補助11元，其中電費最高補助5個月。