親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

花生收購研商會議 張麗善提出因應措施

2019-11-28 17:32聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

農委會日前宣布每台斤40元保價收購，有盤商抱怨干預市場機制、農民找不到窗口，也有農會想幫忙收購但沒有相關貯藏空間等問題；縣府與農糧署官員等今天下午召開花生收購研商會議，縣長張麗善提出因應措施，農糧署允諾帶回意見研議，保障農民權益。

雲林落花生生產面積佔全台七成，縣府農業處統計，第二期花生種植面積9595公頃、總產量2萬5900公噸，自農委會宣布收購政策後，目前還有6739公噸還未收購。

今天研商會議中，有盤商提到，花生進口的關稅配額每年都有，農委會一口喊價40元收購，並非長久之計，未來若操作不好，還可能讓價格崩盤。

有農會員工與公所農業課人員說，這次的花生保價收購政策十分混亂，對收購單位的配套與協助、收購花生的品項和品質都交代不清，導致民間單位難以配合。

縣長張麗善也提出因應落花生產銷失衡對策，她說，縣政府已針對二期轉作花生對地補貼每公頃2千元，她建議農委會針對落花生要輔導轉作、種植面積登記以及保障農民基本收益，同時嚴格管制落花生進口量與時間，並提高關稅避開採收期。

農糧署作物生產組簡任技正蘇登照表示，針對收購政策，為強化農民團體進場收購，已針對運費、加工等費用每公斤補助11元，其中電費最高補助5個月。

他說，目前將持續輔導加工廠、合作社協助收購花生，截至目前已收購700多公噸，未來市場若回歸機制，會研擬停止收購政策，今天各界提及問題，他會帶回呈報主委陳吉仲，找到更有利作法解決產地價格問題。

農委會宣布每台斤40元收購落花生，雲林縣長張麗善（中）今天提出因應措施，盼中央能...
農委會宣布每台斤40元收購落花生，雲林縣長張麗善（中）今天提出因應措施，盼中央能保障農民權益。記者李京昇／攝影
分享

農民農委會農糧署

相關新聞

肯定貢獻 央大將所發現的小行星命名為南瀛天文館

2019-11-28 17:17

善款勸募日益困難 育達愛心開箱文裝滿溫馨

2019-11-28 17:01

王令麟與南華大學簽產學合作協定 勉勵大學生永不放棄

2019-11-28 17:01

二仁溪港尾橋通車 台南市「雙博物館自行車道」完成

2019-11-28 16:15

名嘴開嗓嗆韓國瑜 強調明年選舉是跟中共的戰爭

2019-11-28 15:59

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

影／花生爭議蘇治芬喊閉嘴 張麗善：別把農民當選舉武器

2019-11-28 15:20

嘉縣貓犬免費絕育 毛孩乖乖排隊等藥退

2019-11-28 14:29

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

四河局宣布再補助800萬 延伸濁水溪林內堤段步道

2019-11-28 13:52

影／土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

台南議會質詢影射風波／郭國文提告 謝龍介嗆「講清楚」

2019-11-27 23:55

嘉縣農地挖出廢棄物 最重可判5年

2019-11-27 23:52

停擺4年 嘉市1999專線明年重啟

2019-11-27 23:51

消防、義消鳳凰獎 榮耀歸嘉市

2019-11-27 23:50

3年捐6000斤椪柑 抗癌種橘達人 開心助家扶義賣

2019-11-27 23:25

創校百年 海東出版校友故事集 記錄35人奮鬥史

2019-11-27 23:07

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06

嘉縣山區立委參選待整合 王金山建議由神明做主

2019-11-27 16:33

「只想要一條厚棉被」 孩子小小心願實現了

2019-11-27 16:24

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49

台東舉重好手郭婞淳 捐月曆義賣助創世植物人

2019-11-27 14:45

買彩券作公益 嘉縣國際身障日公益彩券園遊會週六登場

2019-11-27 14:40

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

減少河川汙染 雲林年490座游泳池的畜牧糞尿還肥於田

2019-11-27 14:21

嘉縣農地掩埋建築廢棄物 環保局今開挖

2019-11-27 13:34

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

基隆崇法街土石崩塌 臨近大型社區400住戶驚

2019-11-28 12:47

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58

台中市潭子祥和路開通 往返豐原這樣走

2019-11-28 13:19

影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30

影／土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

四大名泉之一四重溪溫泉水位上升 秋冬泡湯正是時候

2019-11-28 07:23

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

柯文哲出席國際身心障礙者日慶祝大會 台灣國創辦人王獻極鬧場

2019-11-28 11:06

解決停車場一位難求 金門縣府12月起調整停車費

2019-11-28 13:16

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

看緊荷包 桃園龜山2路段將區間測速

2019-11-27 23:23

台灣國王獻極衝上台抗議 柯文哲：欠扁

2019-11-28 12:14

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24

橋科聯外道拓寬明動土 葉匡時：市府發包中央怎開工？

2019-11-27 22:34

有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55

仙草花海被遊客、攝影器具壓爛 桃市府籲遊客「腳下留情」

2019-11-28 15:00

小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 19:25

環狀線噪音太吵 住戶新北市府抗議要侯友宜Long Stay

2019-11-28 13:54

台中耶誕點燈 綠川水岸有小熊維尼

2019-11-28 11:30

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

辦完未1年 議員：台中花博園區快變廢墟

2019-11-28 00:07

配合小英競總開幕？ 中壢復興路3天鋪2次

2019-11-27 23:40

名嘴開嗓嗆韓國瑜 強調明年選舉是跟中共的戰爭

2019-11-28 15:59

金門野百合也有春天！育種改良變身綠美化新尖兵

2019-11-28 07:28

美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58

古坑賞雲海品咖啡 吃郵局4寶

2019-11-28 00:00

新北博物館瘋東奧 將可攀岩、射箭…

2019-11-28 00:28

陳超明銅鑼競選總部成立 「神力女超人」許淑華站台

2019-11-27 21:15

林佳龍口頭承諾86快速道東延內門案 給足邱議瑩面子

2019-11-27 18:26

新北環狀線開發 可帶來525億投資

2019-11-27 23:13

桃捷首創非營利幼兒園 時間彈性、每月僅需3500元

2019-11-28 14:16

住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20

看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06

議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

2019-11-27 22:41

台南議會質詢影射風波／郭國文提告 謝龍介嗆「講清楚」

2019-11-27 23:55

台鐵苗栗站周邊 3大工程陸續開工 打造火車頭園區

2019-11-27 23:48

八斗子漁港漁船大爆滿停到8排 漁會爭取建突堤增席位

2019-11-28 12:17

往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55

靠行喊4萬 Uber司機怒「無牌可掛」 台中交局允媒合

2019-11-28 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top