肯定貢獻 央大將所發現的小行星命名為南瀛天文館

2019-11-28 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



中央大學為肯定南瀛天文館長期對天文教育貢獻，特將所發現的小行星命名為「南瀛天文館」，12月1日在台南市忠義國小博覽會上舉行小行星頒贈儀式。

中央大學表示，南瀛天文館，長期致力天文教育，創造多元教育價值的「南瀛星故鄉」。為肯定南瀛天文館在天文教育上的貢獻，因此將鹿林天文台所發現的編號28156號小行星，命名為「南瀛天文館」小行星，並經國際天文學聯合會（IAU）通過。12月1日上午在台南市忠義國小，將舉辦「南瀛天文館」小行星頒贈儀式，由中央大學副校長陳志臣致贈小行星銘板給市長黃偉哲。

中央大學副校長陳志臣指出，小行星目前為唯一可由發現者命名的天體，中大目前已取得近50顆命名，表彰許多對台灣有重要貢獻的人，如陳樹菊女士、鄧雨賢先生…等等。同時全台灣各縣市名稱，也即將命名完成。