善款勸募日益困難 育達愛心開箱文裝滿溫馨

2019-11-28 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



「雪中送碳才溫暖！」鑑於勸募困難，育達獅子會和慈善會今天致贈15萬元善款及物資一批，協助家扶舉辦歲末冬暖愛心活動，期讓清寒家庭也能過個好年，育達慈善會主委黃寶秀表示，家扶目前物資、善款勸募僅達6成，盼各界雪中送炭，讓受扶家庭能有個溫暖的冬天。

雲林家扶主任廖志文表示，家扶幫助1100戶的弱勢家庭，歲未冬暖園遊會不僅募民生物資還募集每戶1000元購物禮券，所需總經費260萬元，但因今年籌募較往年難度來得更艱困，僅募得約150萬活動經費。

廖志文說，目前以家庭每天必須使用的沙拉油、醬油等民生物資最缺，另外，歲末大掃除需要清潔用品也不夠，希望各界能夠捐助。

黃寶秀、育達獅子會長陳秀美今天率領夥伴一起進行歲末冬暖園遊會物資「開箱」，一一拿出白米、麵條、沙拉油、衛生紙、清潔用品、素肉鬆、米捲點心等民生物資還有1000元的禮卷，盼社會善心人士能一起用行動支持雲林家扶的歲末冬暖園遊會。