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王令麟與南華大學簽產學合作協定 勉勵大學生永不放棄

2019-11-28 17:01聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣南華大學舉辦「就業力學程-創業主題班講座」，下午邀請東森集團總裁王令麟演講，與大學生分享逆境重生創業精神，並與副校長林辰璋簽署產學合作協定，提供學生到東森集團所屬公司實習就業機會。

王令麟敘述他如何面對失敗、翻轉命運，挫折中越爬越高，開創東森王國，他說，人生總有起伏不定，遇到困境要有韌性堅持，人生就是要接受挑戰，才能突破逆境再創高峰。

他娓娓道來集團版圖擴展，在當年電視只無線三台的年代，42歲的他1997年開創東森電視，立志打敗無線三台，當時東森是全台營收第一媒體品牌，接著他企圖跨足零售産業，創立全台第一電視購物品牌，創下年營收300億紀錄。

但他說，人生並非一帆風順，一路走來風風雨雨，雖在事業高峰集團營收650億，也曾在一夕間因家庭變故跌入谷底，事業版圖只剩東森國際，即使遭人生大風雨，他仍堅定信念重新開始，從創立森森購物、東森新聞雲、寵物雲、東森直銷之外，併購分眾傳媒、自然美等，一步一腳印再出發。

他強調，事業經營從來不是一條容易的路，要能堅持，突破難關，並要時時注意，創新不斷裂變，創業歷程，就是不斷創造公司價值，他創造事業沒有一個短期可以獲利，創業要有遠見及永續發展信念，事業才能穩健成長，現在時代變化太快，要時時關注市場變化，留意領導業者及競爭對手趨勢與導向，看到商機之後，就要用創意競爭，並且勇於嘗試。

他勉勵大學生身處網路時代，事業雲端全球競爭激烈，學習英文培養世界觀很重要，擁有語言能力及國際視野，才能走出不一樣人生，無論求學或在職場上都要有不怕困境與面對艱難的精神，秉持「永不放棄」堅毅態度，就能開創美好未來。

嘉義縣南華大學舉辦「就業力學程-創業主題班講座」，下午邀請東森集團總裁王令麟演講...
嘉義縣南華大學舉辦「就業力學程-創業主題班講座」，下午邀請東森集團總裁王令麟演講，與大學生分享逆境重生創業精。圖／南華大學提供
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嘉義縣南華大學副校長林辰璋（左）與東森集團總裁王令麟（右）簽署產學合作協定，提供...
嘉義縣南華大學副校長林辰璋（左）與東森集團總裁王令麟（右）簽署產學合作協定，提供學生到東森集團所屬公司實習就業機會。圖／南華大學提供
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創業王令麟大學生

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