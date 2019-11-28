二仁溪港尾橋通車 台南市「雙博物館自行車道」完成

2019-11-28 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



高雄台南間的二仁溪台南市北岸防汛道路港尾橋今天通車，台南市政府宣告連通都會公園奇美博物館與台灣歷史博物館的「雙博自行車道」，全長40公里路線最後1里打通，沿途串連市內古蹟景點與二層行舊鐵道跨溪鐵橋。

二層行溪舊鐵路橋打造於日治時期，西元1927年展開南北兩段縱貫體路雙軌化工程，該橋梁跨二仁溪，連接了台南與高雄，目前橋墩與鋼梁完工於1931年。

全台直接興建複線橋梁的，僅有基隆河橋與二層行溪舊鐵路橋，前者已拆除，目前也只剩二層行溪這段。

市府水利局表示，「雙博物館自行車道」是市長黃偉哲上任後的「亮點建設」，路線屬曾文西以南水岸景觀改善及自行車道規畫的一部分，雖早已全線通車，但支線二仁溪水岸自行車道僅能騎到港尾溝溪。

為打通這延宕多年的最後一里，市府表示，黃偉哲還在擔任立委時，就向中央爭取經費，獲經濟部水利署第六河川局補助 4800 萬元，台南則自

籌 850 萬元開辦「二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋梁工程」，港尾橋桁架鋼橋結構長約90公尺，跨越港尾溝溪緊鄰滯洪池。

黃偉哲表示，完工後民眾將可自黃金海岸自行車道向東，由台一線沿二仁溪堤頂道路延伸至台鐵舊鐵橋，沿途可欣賞海岸景致，及二仁溪堤岸風光。

黃偉哲說，很高興二仁溪能從環保汙點變亮點，他少年念書時，二仁溪汙染嚴重，步入中年能看到全面改善，引以為傲，很感謝歷任縣市長投入。