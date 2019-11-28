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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

名嘴開嗓嗆韓國瑜 強調明年選舉是跟中共的戰爭

2019-11-28 15:59聯合報 記者陳玫伶／即時報導

名嘴王瑞德今天在嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文在溪口的後援會成立大會上，大唱改編兒歌嗆韓國瑜拋下高雄市長的工作請假選總統，沒有珍惜89萬高雄選民對他的託付，並表示，明年的選舉是台灣人跟共產黨的戰爭。

陳明文表示，這場選舉其實不是在選人，是在選如何守護台灣主權，今年一月習近平說，承認九二共識就是承認一國兩制，所以蔡英文正式回嗆，拒絕一國兩制，要顧台灣主權，這是台灣跟中國的對決，看到香港就會想到台灣，絕對不要做今日香港，明日的台灣。

游錫堃指出，中國一直想要滲透台灣明年的選舉，把蔡英文拉下來，昨天有一個共碟王立強尋求澳洲的政治庇護，王立強向媒體爆料，過去從事情資滲透工作，介入台灣選舉，坦承幫助中國給了韓國瑜快9千萬來選舉，這就是一個例子。

王瑞德比喻韓國瑜選總統，就像男人娶老婆僅半年，跟太太說抱歉因為我們家現在負債，但外面有一個小三比較漂亮且家裡有錢，身為男人去追這位小三，如果追上了可以拿他家裡的錢抵押負債，如果沒追上再回來，王瑞德說，這種男人民眾是不可能支持的。

王瑞德說，昨天韓國瑜團隊還說蔡英文不懂東山鴨頭跟山東，結果是他們自己搞錯，王瑞德笑說，如果唬爛可以選總統，他早就當總統了，王瑞德看選舉說有人要翻轉嘉義，前年也有人說要翻轉高雄，但現在高雄每個人都唉聲嘆氣。

王瑞德表示，韓國瑜說他是庶民總統，他的競選辦公室表明，庶民的意思是平民、等於沒有用特權的人，但2015年的統計資料顯示，韓國瑜在內湖、台北南港、雲林古坑、雲林斗六4間房子，總共1億3710萬，有錢不是罪過，但有錢卻裝窮，王瑞德說，庶民的真正意思應該是為老百姓好，且不忘本。

名嘴王瑞德（左一）、前行政院長游錫堃（左二）、嘉義縣長翁章梁（右二）、溪口鄉長孫...
名嘴王瑞德（左一）、前行政院長游錫堃（左二）、嘉義縣長翁章梁（右二）、溪口鄉長孫維聰（右一），今天到溪口為立委參選人陳明文（中）站台。記者陳玫伶／攝影
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名嘴王瑞德今天在陳明文的後援會上對韓國瑜開炮，大唱改編兒歌嗆韓國瑜拋下高雄市長的...
名嘴王瑞德今天在陳明文的後援會上對韓國瑜開炮，大唱改編兒歌嗆韓國瑜拋下高雄市長的工作請假選總統。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文今天在溪口舉辦後援會成立大會，會場上展示國民黨不...
嘉義縣山區民進黨立委參選人陳明文今天在溪口舉辦後援會成立大會，會場上展示國民黨不分區立委名單，暗指國民黨這次的選舉跟中國共產黨有勾結。記者陳玫伶／攝影
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韓國瑜蔡英文

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